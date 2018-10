Manovra | nel pomeriggio la bocciatura dell’Ue Ma il governo non vuole cambiare rotta

Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue sulla Manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

Manovra - Di Maio : siamo nel giusto - non abbiamo nulla da temere : Roma,, askanews, - "Per ora sta andando tutto come previsto, ci aspettavamo dalla Commissione europea delle osservazioni sia sulla Manovra di bilancio sia sulla lettera che abbiamo inviato questa ...

Per la Manovra il governo mette le mani nelle tasche dei generali : A rimetterci sarà anche la Difesa. La legge di bilancio prevede infatti un taglio dei fondi destinati al dicastero del ministro Elisabetta Trenta, pari alle risorse necessarie a riformare i centri per ...

Manovra - Di Maio pronto a dialogare : "Vogliamo restare nella Ue e nell'euro" : 'Noi nell'Unione europea e nell'Euro che vogliamo restare' . Nel giorno in cui l'Italia risponde all' Unione europea sulla Manovra economica bocciata dalla Commissione Ue , il vicepremier Luigi Di ...

Manovra - Laura Castelli : il reddito di cittadinanza non finirà nelle mani sbagliate : Italia 5 Stelle. Sarà lo Stato ad individuare chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Lo ha affermato l' on. Laura Castelli , sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, durante il suo intervento dal palco di 'Italia 5 Stelle'. Il cittadino non dovrà, quindi presentare alcuna domanda, il reddito di cittadinanza non dovrà essere richiesto. ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Manovra bocciata sul turnover nel mercato del lavoro : La QUOTA 100 prevista cone RIFORMA delle PENSIONI nella Manovra 2019 dovrebbe consentire un turnover nel mercato del lavoro. Ma c’è chi non ne è convinto(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Boccia : 'Moody's? Era nelle cose - ora correggere la Manovra'. Savona : 'Nessun rischio default' : Quindi 'occorre rivedere la manovra in termini di analisi di impatto, di effetti sull'economia reale, quanto più occupazione realizziamo, quanti più investimenti riusciamo a realizzare, c'è un nodo ...

Manovra - Boccia : declassamento era nelle cose ora correggerla : Roma, 20 ott., askanews, - Dopo il declassamento di Moody's la sfida per il Governo è puntare sulla crescita, correggendo la Manovra. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...

Leopolda - che cosa c'è nella "controManovra" di Renzi e Padoan : Sei misure per "ridurre lo spread e dimezzare le tasse". A presentarle, alla Leopolda 9 a Firenze, Matteo Renzi e Pier Carlo...

Battaglia (Unsa-Confsal) : "Nella Manovra mancano risorse per rinnovi contratti statali" : Paestum (Sa), 19 ott. (Labitalia) - “Al momento, il giudizio sul Def non può essere positivo: n[...]

Manovra - Toninelli : Salvini e Di Maio si vedranno in prossime ore : Bologna, 19 ott., askanews, - "Ma secondo voi siamo stati mandati in Parlamento per fare dei condoni fiscali? Qua stiamo parlando semplicemente di dare una mano a quegli imprenditori che hanno fatto ...

Pensioni - Quota 100 non fa per loro : gli esodati sperano nella Manovra : Giovedì il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, ha incontrato alla presenza delle parlamentari della commissione Lavoro, Maria Assunta Matrisciano, Enrica Segneri, Barbara Guidolin e Jessica Costanzo, le associazioni che rappresentano i lavoratori "esodati", lasciati senza tutele dalla riforma Fornero. Di Maio ha ascoltato le istanze e ha dato mandato ai suoi tecnici di lavorare ad una soluzione da portare in legge di ...

Manovra - che cosa c’è scritto nella lettera dell’Ue all’Italia : (Il ministro dell’Economia Giovanni Tria) La Commissione europea ha indirizzato una lettera all’Italia per chiedere chiarimenti sulla Manovra, assegnando a Roma il termine di lunedì 22 ottobre a mezzogiorno per rispondere. Alle polemiche che la Manovra ha suscitato in patria, si aggiungono ora le critiche dell’Europa politico-economica. nella lettera (qui nella versione integrale) indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni ...

RIFORMA PENSIONI/ Oltre a Quota 100 nella Manovra 2019 arriva la staffetta nelle banche (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI. Oltre a Quota 100 nella manovra 2019 arriva la staffetta generazionale nel settore bancario, diventata pienamente operativa con una circolare Inps(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 05:13:00 GMT)