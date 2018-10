Manovra | MEF assicura | Dialogo con Bruxelles continua

Manovra - fonti Mef : valutazione Ue era ampiamente prevista : E' quanto riferiscono fonti del Ministero dell'economia. Le stesse fonti precisano che il dialogo con Bruxelles comunque continua in modo aperto e costruttivo sottolineando che …

Manovra : tensione Mef-M5S su dl fiscale - slitta a Cdm lunedì : Roma, 10 ott., askanews, - Il governo continua a lavorare al dl fiscale collegato alla Manovra, ma non mancano anche in questo caso le tensioni fra il ministero guidato da Giovanni Tria e il Movimento ...

Manovra - Salvini-Di Maio : “non si cambia” - ma su pensioni possibili modifiche/ Tria “rispetto per tecnici Mef” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:25:00 GMT)

DEF - TRIA : “ABBASSARE TONI CON UE” - E SPREAD CALA FINO A 299/ Manovra - Mef : “Governo non prevede gravi crisi” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Manovra - Tria “Non mi dimetto”/ Ultime notizie - Savona contraddice il Mef “Nel 2019 crescita del 3%” : Manovra, Tria “Ecco perché non mi dimetto”. Ultime notizie, il ministo dell'economia aggiunge: “Deficit al 2.4? C’è stata una grande mediazione”. Le parole del titolare del Mef(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:18:00 GMT)

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Manovra - Tria festeggia i 70 anni al lavoro. Mef all'opera sulla nota al Def : Il day after del ministero dell'Economia è caratterizzato da una frenetica attività che ruota intorno a quel 2,4%

Manovra - Garavaglia - Mef - : bocciatura Bruxelles è scontata - con deficit all'1 - 6% governo andava a casa : "E' scontato che ci sarà una bocciatura della Manovra da parte di Bruxelles". Lo afferma il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia intervenuto a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24. "E' nelle regole - rimarca l'esponente del Mef - perché abbiamo fatto uno spostamento rispetto al ...

Manovra - Tria : "Ho giurato nell'interesse della Nazione" | M5s : "Mef resiste sulla Fornero" : Il ministro dell'Economia dopo le tensioni nel governo in vista della nota di aggiornamento del Def: "Ho giurato nell'esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io". E da M5s si racconta anche delle resistenze del ministro nel modificare la legge Fornero

Verso la Manovra - pressing su Tria. Conte media : 'fiducia nel Mef' : Il premier prova a smorzare le tensioni all'interno del governo e le polemiche dell'opposizione dopo il caso Casalino. 'Abbiamo un dialogo serrato. ma sarà coraggiosa' -

Su Manovra e Dl Salvini doppio fronte con Colle e Mef : Raccontano che nella mattina di ieri, poco prima del nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, ci sia stato un “patto” tra la Lega e i 5 Stelle: un sostegno dei grillini su Dl...

Conte difende Casalino dopo l'audio contro il Mef : «Piena fiducia - governo unito su Manovra» : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnifi del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

DI MAIO ‘NON PRETENDE PIÙ’ : “FIDUCIA IN TRIA”/ Manovra - Brunetta : “irresponsabili attacchi M5s al Mef” : Manovra Economica, Di MAIO dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 priorità". Pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:50:00 GMT)