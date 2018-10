Manovra | Mattarella ha firmato il decreto fiscale 

Manovra : Mattarella ha firmato decreto : 11.58 Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. La Manovra era arrivata stamane al Colle dopo la "bollinatura", il via libera della Ragioneria Generale dello Stato. Il decreto attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore.

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla Manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

Manovra. Moscovici a Roma vede Tria - Visco e Mattarella : L'appuntamento chiave è nel pomeriggio di oggi con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del quale si svolgerà un punto stampa allo stesso ministero. Moscovici vedrà anche il ...

Manovra - Scanzi : “Mattarella? Con Fico riveste il ruolo di opposizione del governo. Salvini? Spesso dà risposte infantili” : “Le parole del presidente Mattarella? Credo che abbia svolto un ruolo che è sostanzialmente assente in questa fase politica, cioè il ruolo dell’opposizione, perché ormai i più grandi oppositori di questo governo sono, a giorni alterni, Fico, che è del M5s, e Mattarella, stante l’assenza pressoché totale di Forza Italia e del Pd“. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le ...

Manovra - Mattarella : “Costituzione tutela autorità indipendenti. Il potere inebria - per questo ci sono pesi e contrappesi” : La nostra Costituzione prevede “un sistema che si articola nella divisione dei poteri, nella previsione di autorità indipendenti” che “non sono dipendenti dagli organi politici ma che, dovendo governare aspetti tecnici, li governano prescindendo dalle scelte politiche, a garanzia di tutti”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risponde alle polemiche degli scorsi giorni tra esponenti di governo, ...

Manovra - Salvini - nè patrimoniali nè prelievi da conti correnti. Mattarella non preoccupato : Il vicepremier Matteo Salvini difende la Manovra e assicura che 'non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. ...

Conte a Mattarella : ho fiducia nella nostra Manovra : Roma, 10 ott., askanews, - Nel pranzo di oggi al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella - consueto incontro prima dei Consigli europei - il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

Mattarella convoca Conte - Salvini - Di Maio e Tria per la Manovra/ Vertice al Colle verso prossimo Consiglio Ue : Mattarella convoca al Colle il premier Conte e i Ministri Di Maio, Salvini, Tria, Savona, Moavero, Bonafede e Trenta. Vertice sulla Manovra, il Def e il prossimo Consiglio Europeo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Manovra e scontro con l'Ue - mediatori in campo. Da Mattarella a Giorgetti - tutti i nomi : Alta tensione tra governo ed Europa, lo spread otre quota 300. Chi spegnerà l'incendio? Da Mattarella a Conte, da Tria a Moavero Milanesi e Giorgetti. A Bruxelles vola anche Fico: "Moscovici verrà in ...

Mattarella preoccupato per la Manovra - potrebbe lasciare il suo incarico prima del previsto : Sergio Mattarella, il retroscena di Dagospia dopo l’incontro con Mario Draghi Sergio Mattarella potrebbe abbandonare la nave che affonda, a rivelarlo è il quotidiano ItaliaOggi. Dopo le travagliate decisioni del governo gialloverde, che hanno aumentato il deficit e messo (più di quanto già non lo fosse) l’Europa contro il Paese, ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma politico. Le figure che dovevano proteggere la finanza ...

L’Italia - i conti - la Manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella Video : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale