Manovra - Mattarella ha firmato il decreto fiscale 

Manovra - il presidente Mattarella ha firmato il decreto fiscale : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato il decreto fiscale . Il provvedimento, che era giunto in tarda mattinata al Colle, sarà ora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per la ...

Manovra : Mattarella ha firmato decreto : 11.58 Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale. Lo si apprende al Quirinale. La Manovra era arrivata stamane al Colle dopo la "bollinatura", il via libera della Ragioneria Generale dello Stato. Il decreto attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore.

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla Manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

Manovra. Moscovici a Roma vede Tria - Visco e Mattarella : L'appuntamento chiave è nel pomeriggio di oggi con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del quale si svolgerà un punto stampa allo stesso ministero. Moscovici vedrà anche il ...

Manovra - Scanzi : “Mattarella? Con Fico riveste il ruolo di opposizione del governo. Salvini? Spesso dà risposte infantili” : “Le parole del presidente Mattarella? Credo che abbia svolto un ruolo che è sostanzialmente assente in questa fase politica, cioè il ruolo dell’opposizione, perché ormai i più grandi oppositori di questo governo sono, a giorni alterni, Fico, che è del M5s, e Mattarella, stante l’assenza pressoché totale di Forza Italia e del Pd“. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le ...

Manovra - Mattarella : “Costituzione tutela autorità indipendenti. Il potere inebria - per questo ci sono pesi e contrappesi” : La nostra Costituzione prevede “un sistema che si articola nella divisione dei poteri, nella previsione di autorità indipendenti” che “non sono dipendenti dagli organi politici ma che, dovendo governare aspetti tecnici, li governano prescindendo dalle scelte politiche, a garanzia di tutti”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risponde alle polemiche degli scorsi giorni tra esponenti di governo, ...

Manovra - Salvini - nè patrimoniali nè prelievi da conti correnti. Mattarella non preoccupato : Il vicepremier Matteo Salvini difende la Manovra e assicura che 'non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. ...