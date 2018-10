Manovra | l’UE chiude la porta all’Italia | Salvini | Di Maio e Conte non mollano

Manovra - Di Battista : “L’Ue mostra i muscoli con l’Italia - il cervello quando?” : Alessandro Di Battista commenta in un post su Facebook la stroncatura da parte dell'Ue della Manovra di bilancio: "L'Unione Europea prova a mostrare i muscoli (il cervello quando?) se l'Italia cerca una via diversa per uscire dal pantano economico ma si è dimostrata suddita di interessi altrui quando ha imposto le sanzioni alla Russia".Continua a leggere

Manovra bocciata dall’Ue - Salvini : “Non stanno attaccando un governo - attaccano il popolo” : Arrivano le reazioni degli alleati di governo alla notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della Manovra di bilancio da parte dell'Ue. Matteo Salvini: "Fanno semplicemente irritare di più gli italiani, e poi ci si chiede come mai la popolarità della Ue è al minimo in Italia e in Europa".Continua a leggere

L’Ue boccia la Manovra italiana : 3 settimane per scriverne una nuova : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles: Manovra italiana bocciata ufficialmente. Al Governo italiano sono state date 3 settimane di tempo (fino al 13 novembre) per tirare fuori dal cilindro una nuova versione della Manovra. E’ la prima volta che succede a un paese membro Ue. Risultato più che prevedibile ...

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dall’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra, perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...

Manovra 2019 - cosa succede se l’Ue boccia l’Italia/ Ultime notizie - debito e spesa : Europa vs Governo Conte : Manovra Economica 2019: cosa succede se l'Ue boccia l'Italia, entro oggi la decisione della Commissione. Ultime notizie, Europa contro Governo Conte: Salvini-Di Maio, "andiamo avanti"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Manovra - Governo non cambia linea. L’Ue : sarà bocciata | : La lettera di Tria: nostre scelte difficili, ma necessarie. A Bruxelles non bastano le promesse sui futuri tagli

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto, entro mezzogiorno. Domani, martedì, il collegio dei commissari discuterà come procedere all’interno delle regole del Semestre europeo e determinerà le prossime tappe. Nella lettera – che conferma ...

L’Italia risponde all’Ue : la Manovra non cambia : Il governo prende atto delle divergenze con Bruxelles sugli obiettivi di finanza e comunque si impegna a intervenire qualora il deficit dovesse superare gli impegni assunti. Lo assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria nella lettera inviata alla Commissione europea. «Qualora i rapporti debito/Pil e deficit/Pil non dovessero evolvere in linea...

Il governo all’Ue : la Manovra non cambia Ma sale il timore dell’attacco dei mercati : Oggi la risposta a Bruxelles. Fallito il tentativo di Tria di rivedere il deficit al 2,1% Già martedì la Commissione potrebbe bocciare il bilancio. L’attesa per lo spread