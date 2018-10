Manovra | il patto delle tagliatelle prima della bocciatura quasi certa

La Manovra del popolo? Giusta - a patto che si cresca. E non è il nostro caso. L'analisi di Polillo : In estrema sintesi, l'accento è rivolto soprattutto sulla forza dell'economia reale. Sulla capacità di un sistema economico di produrre ricchezza, nonostante le gravi condizioni in cui versa una ...

Manovra - la risposta di Tria alla Ue : «Fuori dal Patto per aiutare gli italiani più svantaggiati» : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana»...

Missione 'governo compatto'. Conte torna a Roma per ricucire e affrontare la battaglia con l'Ue : la Manovra non cambia : Al termine di tre giorni di vertici a Bruxelles in cui si è ritrovato solo contro tutta Europa nella battaglia italiana del deficit, Giuseppe Conte torna a Roma con una Missione: ricucire le tensioni interne tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rimettere in salute il governo gialloverde. Così lo spread non schizzerà in su, come invece è avvenuto stamane con un picco di 340 punti percentuali, record degli ultimi 5 anni. ...

Manovra - lettera Ue a Tria : “Deviazione senza precedenti nella storia del patto. Inosservanza particolarmente grave” : Il bilancio italiano mostra una deviazione “senza precedenti nella storia del Patto di stabilità” perché il documento programmatico inviato a Bruxelles il 15 ottobre prevede “un’espansione fiscale prossima all’1% del pil, ove il Consiglio ha invece raccomandato un miglioramento del saldo strutturale”, e per “l’entità della deviazione”, una differenza di circa l’1,5% del pil. Lo scrivono ...

Draghi : ‘Per Paesi ad alto debito fondamentale seguire patto di Stabilità’. Fmi : ‘Manovra va contro i nostri consigli’ : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...

Manovra da 36 - 7 miliardi : dal reddito di cittadinanza a Flat Tax e Iva - le misure e l'impatto sul PIL : Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha 'spacchettato' gli interventi e il loro impatto sulla crescita. Pensioni, riforma ...

DEF - TRIA “ABBASSARE TONI CON UE”/ Bankitalia : “Manovra? Scarso impatto su pil. Debito moltiplica turbolenze” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo Debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:48:00 GMT)