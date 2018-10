Manovra - il governo non cambia linea. L'Ue : la bocceremo : Suo malgrado Giovanni Tria si è trovato costretto a far sua una tesi che non condivide affatto: 'Siamo coscienti di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme ...

Manovra - il governo : non cambia. Si avvicina la bocciatura dell'Ue : La Manovra non cambia, almeno per ora. Aspetta fino all'ultimo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e cinque minuti prima della scadenza invia la lettera di risposta all'Unione...

Manovra - il governo : non cambia. Si avvicina la bocciatura dell'Ue : La Manovra non cambia, almeno per ora. Aspetta fino all'ultimo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e cinque minuti prima della scadenza invia la lettera di risposta all'Unione...

Manovra - TRIA RISPONDE A LETTERA UE/ Ultime notizie - pronta ‘stangata’ Commissione contro Governo Conte : MANOVRA Economica, l'Italia RISPONDE alla LETTERA Ue di critica: Conte-TRIA, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Manovra - Tria a Ue : governo agirà se deficit e debito saliranno oltre target : Lo scrive il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella lettera di risposta ai rilievi sulla Manovra avanzati dalla Commissione europea.

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - Reddito Cittadinanza bocciato da 1 elettore su 2 : 43% ‘contro’ Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:27:00 GMT)

Per la Manovra il governo mette le mani nelle tasche dei generali : A rimetterci sarà anche la Difesa. La legge di bilancio prevede infatti un taglio dei fondi destinati al dicastero del ministro Elisabetta Trenta, pari alle risorse necessarie a riformare i centri per ...

Manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI/ Al Governo richiesta di ritiro dell’intervento sugli assegni d’oro : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100, il Governo mira a inserire un taglio degli assegni d’oro, ma non è chiaro con quale concreto intervento(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Manovra & ENERGIA/ I passi indietro del Governo dal contratto Lega-M5s : Nel Documento programmatico di bilancio 2019 trasmesso a Bruxelles si possono trovare delle discordanze con il contratto di Governo in tema di ENERGIA. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:42:00 GMT)CARNE ARTIFICIALE/ I vantaggi e i cambiamenti in arrivo spiegati dall'inventore Mark Post, di P. FeletigINDUSTRIA & RIPRESA/ I primati mondiali dell'Italia di cui nessuno parla, di A. Ruffo

Il governo all’Ue : la Manovra non cambia Ma sale il timore dell’attacco dei mercati : Oggi la risposta a Bruxelles. Fallito il tentativo di Tria di rivedere il deficit al 2,1% Già martedì la Commissione potrebbe bocciare il bilancio. L’attesa per lo spread

Manovra 2019 - il governo risponde all'Ue : il testo resta così com'è - Sale il timore di un attacco dei mercati : Le previsioni dell'esecutivo giallo -verde rimangono inalterate, nonostante l'invito inascoltato del ministro dell'Economia Giovanni Tria a rivedere al ribasso fino al 2,1% la stima: e, dunque, già ...

Confindustria ha chiesto di nuovo al governo di cambiare la Manovra : La manovra va corretta, rafforzando la crescita: il problema non è tanto lo sforamento del deficit e l'abbassamento del rating deciso da Moody's , che 'era nelle cose', ma vincere la sfida dello ...

Manovra - Confindustria : il governo la corregga : La scure di Mooody's sul rating dell'Italia, ora a un passo dal livello 'spazzatura', e la lettera di richiamo della Commissione europea devono portare il governo 'evidentemente a correggere' la ...

Manovra - Confindustria : il governo la corregga : La scure di Mooody's sul rating dell'Italia, ora a un passo dal livello 'spazzatura', e la lettera di richiamo della Commissione europea devono portare il governo 'evidentemente a correggere' la ...