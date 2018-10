Manovra | Governo non cambia linea L’Ue | sarà bocciata

Manovra bocciata - governo tira dritto : 'Legge di Bilancio non cambia' : Per affrontare l'eventualità ieri si è svolta una riunione a palazzo Chigi tra premier e vice premier, alla quale ha preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria , seguita da una cena a ...

Bonino : 'La Manovra economica del Governo è come indebitarsi per cambiare l'Ipad' : Europa: miraggio o realta' è il titolo di un evento a margine del quale Emma Bonino ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni al Fatto Quotidiano. L'occasione è stata proficua per permettere alla senatrice di tornare a ribadire il suo punto di vista critico sulle politiche che il Governo Conte intende mettere in atto. L'ennesima occasione per proferire parole che non celano in alcun modo il dissenso verso un esecutivo che, a quanto pare, ...

Lettera Ue - Tria : «La Manovra non cambia». Ma governo studia modifiche. Oggi la bocciatura Ue : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana». Oggi la riunione della Commissione europea...

Manovra - il governo non cambia linea. L’Ue : la bocceremo : L’ora X è arrivata. Oggi alle 13 i commissari si riuniranno a Strasburgo per esaminare la Manovra italiana e la respingeranno al mittente. Formalmente, la bocciatura si presenterà sotto forma di «opinione negativa» sul Documento programmatico di bilancio. Nel suo documento, limato fino all’ultimo, la Commissione scriverà di aver rilevato «un’inosse...

Suo malgrado Giovanni Tria si è trovato costretto a far sua una tesi che non condivide affatto: 'Siamo coscienti di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme ...

Manovra - il governo : non cambia. Si avvicina la bocciatura dell'Ue : La Manovra non cambia, almeno per ora. Aspetta fino all'ultimo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e cinque minuti prima della scadenza invia la lettera di risposta all'Unione...

Manovra - Tria a Ue : governo agirà se deficit e debito saliranno oltre target : Lo scrive il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella lettera di risposta ai rilievi sulla Manovra avanzati dalla Commissione europea.

Per la Manovra il governo mette le mani nelle tasche dei generali : A rimetterci sarà anche la Difesa. La legge di bilancio prevede infatti un taglio dei fondi destinati al dicastero del ministro Elisabetta Trenta, pari alle risorse necessarie a riformare i centri per ...

Il governo all’Ue : la Manovra non cambia Ma sale il timore dell’attacco dei mercati : Oggi la risposta a Bruxelles. Fallito il tentativo di Tria di rivedere il deficit al 2,1% Già martedì la Commissione potrebbe bocciare il bilancio. L’attesa per lo spread