Manovra - fonti Mef : valutazione Ue era ampiamente prevista : E' quanto riferiscono fonti del Ministero dell'economia.Le stesse fonti precisano che il dialogo con Bruxelles comunque continua in modo aperto e costruttivo sottolineando che la politica per la ...

Fonti P.Chigi : Manovra confermata a Ue : 19.27 Nella risposta del governo alla Commissione Ue sarà "di fatto confermata " la manovra nella sua stesura già approvata Lo spiegano Fonti di Palazzo Chigi. Nella riunione odierna il Consiglio dei ministri ha dato mandato al ministro dell'Economia Tria di redigere un testo in risposta alla lettera consegnata nei giorni scorsi dal commissario Moscovici Come noto, il testo, che sarà redatto di concerto con il premier Conte, sarà trasmesso ...

Ue : fonti Chigi - telefonata 'cordiale' tra Conte e Juncker su Manovra finanziaria : I due si sono inoltre accordati per affidare al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, l'illustrazione dei Conte nuti della manovra al commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre ...

Fonti Ue : Manovra non in agenda eurosummit - ma tema scottante : Bruxelles, 16 ott., askanews, - La manovra finanziaria italiana 'non è nell' agenda dell' eurosummit ' di giovedí, a Bruxelles, anche perché 'ci sono delle procedure chiare' che affidano alla Commissione ...

Manovra - ricetta semi-tradizionale per le fonti di finanziamento : tasse sui giochi - tagli alle spese e vendita immobili : Aumento del prelievo erariale unico sui giochi, tagli alle spese dei ministeri e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Seguirà poi la revisione delle spese fiscali, una giungla di 466 agevolazioni che per lo Stato valgono circa 54,2 miliardi di minori entrate nel 2018. Sono queste in buona sostanza gli interventi su cui il governo gialloverde conta per finanziare le nuove politiche del governo come il reddito di cittadinanza e la flat ...