Manovra Finanziaria 2019 bocciata dall' Europa | ultime notizie

Manovra. Tria : non a rischio stabilità finanziaria Italia e Ue : "Il Governo Italiano è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del Patto di stabilità e crescita": lo dice il Ministro dell'Economia ...

Manovra - lettera a commissari Ue. Tria : “Non è a rischio la stabilità finanziaria europea” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, spiegando che "il governo precede di discostarsi dal sentiero di aggiustamento strutturale nel 2019 ma non intende espandere ulteriormente il deficit strutturale nel biennio successivo e si impegna a ricondurre il saldo strutturale verso l'obiettivo di medio termine a partire dal 2022".Continua a leggere

Conte a Bruxelles al Consiglio Europeo : non cambieremo la Manovra Finanziaria - : Il premier a Bruxelles per difendere la legge di bilancio: "Confido in dialogo costruttivo". Poche ore prima alcune frasi del commissario Oettinger hanno creato tensioni. Il presidente del Consiglio ...

Manovra Finanziaria - dalle pensioni Quota 100 al reddito di cittadinanza : cosa cambia | : Finanza & Dintorni Ho scelto due misure della Manovra 2019, quelle simbolo per intenderci, per fare il punto sulle novità. Per tutti, anche e soprattutto per i non addetti ai lavori.

Manovra Finanziaria 2019 - Salvini su Juncker : 'Pregiudizi politici' - : Il vicepremier ribatte agli avvertimenti del presidente della Commissione europea sulla Manovra. Delle questioni economiche parlerà a Bruxelles anche il premier, in un vertice ufficialmente incentrato ...

Ue : fonti Chigi - telefonata 'cordiale' tra Conte e Juncker su Manovra finanziaria : I due si sono inoltre accordati per affidare al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, l'illustrazione dei Contenuti della manovra al commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre ...

Influenza - quanto costerà agli italiani? Gli esperti confermano : “Come una piccola Manovra finanziaria” : Ogni anno l’Influenza e i virus ‘cugini’ costano alle famiglie italiane mezzo punto di Pil. Lo dimostrano i dati del primo studio nazionale che ha valutato i costi di queste patologie per le famiglie, confrontandoli con quelli sostenuti dal Ssn. La prossima stagione Influenzale è stata definita “di intensità media” dagli esperti, che si aspettano circa 5 milioni di italiani contagiati. A questi si aggiungeranno gli ...

Giovanni Tria - bomba della Reuters : si dimette a gennaio dopo l'approvazione della Manovra finanziaria : L'agenzia Reuters rivela che il ministro dell'Economia Giovanni Tria sarebbe pronto a lasciare il suo incarico a gennaio , dopo l'approvazione della manovra finanziaria da parte del parlamento, che dovrà compiersi al più tardi il 31 dicembre 2018 ...

Vittorio Feltri : 'Disgrazie e crisi finanziaria mostruosa? Ecco qual è la vera follia nella Manovra' : Ancora non abbiamo letto una legge economica del governo, a parte la questione del debito fissato al 2,4 o al 2,6 per cento, e già il sistema fibrilla. I commentatori più accreditati annunciano ...

Renato Brunetta : 'La Manovra Finanziaria verrà respinta dalla Commissione Europea' : Ai microfoni di Radio Radicale, intervistato da Lanfranco Palazzolo, l'ex capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato Brunetta [VIDEO], ha criticato pesantemente la manovra finanziaria, dichiarandosi amareggiato per via dell'irresponsabilita' degli attuali governanti. Ha spiegato: Il Governo è nel caos e i mercati sono tutt'altro che sereni: spread in continua ascesa, rendimenti dei decennali ai massimi storici. Diminuira' la capitalizzazione ...

C'è roba di sinistra nella Manovra finanziaria : Comincio ad avere problemi di identità. E deve trattarsi di un mio problema personale, sospeso tra la clinica e la politica, perché altrimenti sarei costretto a pensare che sia una fetta del mio campo ideale di militanza - la sinistra - ad essere afflitta da questi rovelli.Mi riferisco, vado per le spicce, alla manovra finanziaria appena liquidata dal governo Conte (detto altrimenti, governo Di Maio-Salvini). C'è infatti una ...

Manovra Finanziaria 2019 : le prossime tappe per approvazione - : Dal varo della nota di aggiornamento al Def al via libera definitivo alla Manovra economica. Tutte le tappe della sessione di bilancio 2018

Manovra Finanziaria - elogi da Michele Emiliano (Pd) : "E' di sinistra - l'avrei fatta anche io" : Mentre tutto il partito democratico protesta per lo sforamento del 2,4 per cento, il governatore pugliese ne tesse le lodi: "Successo dei Cinque Stelle, capisco la loro gioia"

Manovra Finanziaria 2018/ Cosa prevede? Le nuove norme : Manovra finanziaria 2018: Cosa prevede? Le nuove norme dopo l'accordo: flat tax, reddito e pensione di cittadinanza, superamento legge Fornero e un fondo per i truffati delle banche(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:24:00 GMT)