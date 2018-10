Manovra | Fico | con Ue non c' è scontro ma interlocuzione costante

Manovra - Fico : 'Con Ue ci sarà dialogo - non conflitto' : Mentre i mercati reagiscono negativamente alla bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione Ue, il presidente della Camera, Roberto Fico, non fa trasparire alcuna preoccupazione. "...

Manovra - Fico : il condono fiscale non va approvato : Roma, 19 ott., askanews, - 'Per me tutto ciò che non è all'interno del contratto di governo non può essere nelle leggi e nelle norme. Il condono, lo scudo fiscale, non sono all'interno del contratto e ...

Manovra - il Presidente della Camera Roberto Fico : "Fermamente contrario a scudo fiscale" : "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.

Oettinger : «Ue respingerà la Manovra» Salvini : «Smettetela - non la cambieremo» Rc auto : rischio +40% al Nord|Grafico : Il commissario lo avrebbe detto allo Spiegel online: la lettera dovrebbe arrivare giovedì o venerdì ma senza nessuna controproposta. Ma subito ha smentito

“Reddito di cittadinanza sarà geografico” Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il premier: è sviluppo sociale, non assistenza. Di Maio: «Solo per italiani, il 47% andrà al Centro-Nord»

Manovra - Scanzi : “Mattarella? Con Fico riveste il ruolo di opposizione del governo. Salvini? Spesso dà risposte infantili” : “Le parole del presidente Mattarella? Credo che abbia svolto un ruolo che è sostanzialmente assente in questa fase politica, cioè il ruolo dell’opposizione, perché ormai i più grandi oppositori di questo governo sono, a giorni alterni, Fico, che è del M5s, e Mattarella, stante l’assenza pressoché totale di Forza Italia e del Pd“. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le ...

Manovra - Tria : “Sono d’accordo con Fico : abbassiamo i toni nel confronto con la Commissione europea” : “Come è noto la Commissione europea ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla Manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni”. Così il ministro ...

Fico incontra Moscovici a Bruxelles : "No a pregiudizi Ue-Italia - lavorare sulla Manovra" : "L'incontro è stato senza dubbio costruttivo, si sente l'esigenza di abbassare i toni in generale, uscire tutti dalle dichiarazioni mediatiche ed entrare nella politica, perché nella politica ci sono margini di dialogo". Così il presidente della Camera Roberto Fico in un punto stampa da Bruxelles dopo aver visto il commissario Ue per gli Affari Economici Pierre Moscovici. "No a ...

