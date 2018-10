Manovra | economista | ' Infrazione all' Italia probabile al 70%'

Manovra - Meli vs Bifarini : “Lei è economista come Diego Fusaro è filosofo”. “Lei odia l’Italia - lasci il Paese allora” : Bagarre a Coffee Break (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e l’economista Ilaria Bifarini sulla Manovra del governo gialloverde. Meli commenta: “Il governo andrà alle elezioni europee dicendo che quella è la loro Manovra e che se ne fregano di quello che dice la Ue, tanto non c’è una ricaduta immediata. Lo spread non arriverà a 500, ma ci sarà un progressivo strangolamento del Paese. Poi la ...