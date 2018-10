Manovra - ecco la bozza : 9 miliardi per il reddito - 7 per la riforma della Fornero Aumentano le tasse su giochi e sigarette : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova

SCHEDA - Manovra bocciata della Commissione Europea : ecco i perché - : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Manovra - dall'Eurogruppo alla procedura d'infrazione : ecco le prossime tappe : 'Un passo alla volta', ha risposto il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici a chi chiedeva se e quando l'Italia finirà sotto procedura per debito eccessivo. Ma il cammino verso questo ...

Manovra - ecco la bozza : aumentano tasse sulle sigarette : La bozza della Manovra, sulla quale l'Unione Europea si è pronunciata per la bocciatura, è composta da 73 articoli. Il primo è dedicato, come ormai consuetudine, al...

Manovra - così l'Ue prepara la stangata. Ecco cosa succederà adesso : Ed è per questo che, pur ammettendo di sapere che l'impostazione della politica di bilancio è 'non in linea con le norme applicative del patto di stabilità e crescita', non intende fare passi ...

Manovra - Tria risponde all’Ue : le scelte non cambiano - ecco la lettera : Oggi, poco prima di mezzogiorno, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, ha inviato al Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario Ue agli affari economici e Monetari, Pierre Moscovici, la risposta alla loro dura lettera dello scorso fine settimana, in cui chiedevano chiarimenti sulla Manovra, in particolare sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019. Scarica qui la lettera del ministro Tria Il ...

Manovra - ecco le misure più apprezzate : il condono piace anche ai 5 Stelle | I dati Ecco com’è cambiata la pace fiscale : La Manovra apprezzata dal 59 per cento degli italiani. Bocciato, invece, il reddito di cittadinanza. Aumenta la quota di persone convinte che la finanziaria non metterà a rischio i conti pubblici

[L'analisi] Interessi alle stelle e banche più povere. Ecco perché la "Manovra del popolo" rischia di colare a picco : ...2 per cento, il più basso degli ultimi 40 anni e la Spagna continui a sfoggiare un invidiabile ritmo di crescita dell'economia. Il rischio del contagio, nelle stesse settimane in cui la Bce archivia ...

Manovra : ecco cosa deve cambiare il governo per avere l’ok di Bruxelles : Se il governo intendesse tendere una mano a Bruxelles dovrebbe correggere entro breve sia la previsione di crescita del 2019 al momento indicata all'1,5% sia il target del deficit che il governo ha fissato al 2,4% nel 2019, a fronte dello 0,8% previsto dal Def di aprile...

Manovra - ecco che cosa non piace alla Ue : Con una lettera durissima Bruxelles contesta al governo Conte un mancato rispetto, particolarmente serio, degli obblighi del Patto

Manovra : ecco cosa succederà se Bruxelles la boccia : Il monito dell'UE all'Italia è arrivato puntuale con una lettera , in cui si avverte Roma della possibilità che la Commissione Europea rigetti la Manovra, varata lunedì 15 ottobre dal Governo Conte . ...