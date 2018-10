Manovra | Dombrovskis | se l' Italia non la cambia possibile procedura per deficit eccessivo

Dombrovskis : 'Da Manovra Italia danni per tutti i Paesi Ue' : "Nel 2017 il debito Italiano - ha ricordato - ha rappresentato un peso medio di 37mila euro per abitante, pari al secondo debito più alto nell'Ue, uno dei più alti al mondo".

«Dalla Manovra danni per tutti - ma Tria è interlocutore credibile» : la conferenza di Dombrovskis e Moscovici Live : Le parole del commissario per gli Affari Economici dopo l’analisi dei conti e del Def inviato da Palazzo Chigi

Manovra - Dombrovskis : sembra non conforme a Patto - ma parliamone : Roma, 2 ott., askanews, - Sulla base di quanto annunciato dalla maggioranza di governo 'da quello che vediamo il Bilancio dell'Italia sembra non conforme con le regole del Patto di stabilità e di ...

Manovra - Dombrovskis : non è compatibile con il Patto di Stabilità : Roma, 1 ott., askanews, - Sulle cifre di Bilancio dell'Italia 'la nostra valutazione ad oggi, sulla base di quello che è emerso, è che non è compatibile con il Patto di Stabilità e di crescita'. Così ...

Manovra - la prima prova di Tria in Ue : “Tranquilli - il debito scenderà”. Dombrovskis : “Il Def per ora non rispetta regole” : “Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra” assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria entrando al vertice dell’Eurogruppo, la riunione di tutti i ministri delle Finanze della zona euro. Anzi, ha aggiunto Tria: i partner europei a stare “tranquilli” perché il “il rapporto debito/Pil scenderà” nel 2019 che è il vero fardello dell’economia italiana ...

Tria : "La Ue stia tranquilla - il debito/Pil scenderà". Dombrovskis sulla Manovra : "A prima vista non rispetta le regole" : MILANO - Riflettori puntati sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'Eurogruppo di queste ore, nel quale - riconosce lo stesso presidente Mario Centeno - l'attenzione di tutti è sull'Italia. Rep L'Europa processa Tria per le mancate ...

A Vienna Tria convince Dombrovskis su riduzione debito italiano. Moscovici : 'Manovra sia credibile : Positivo l'incontro a margine dell'Ecofin. 'Voglio credere che realismo e pragmatismo si affermeranno' aveva auspicato in mattinata il Commissario europeo agli Affari economici -