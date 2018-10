Manovra | Di Maio | no terrorismo psicologico | con Ue ci spiegheremo

Manovra - Di Maio : 'Siamo sulla strada giusta - non ci fermeremo' : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato la bocciatura della Manovra finanziaria da parte della commissione Ue. "Siamo l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani - ha ...

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dall’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra , perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...

Manovra - Di Maio : vincere la paura - i mercati vogliono bene all'Italia | Tajani : va cambiata : "Dobbiamo vincere la paura , l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura in questo momento è proprio la paura ". Cosi' il vicepremier . Ma il presidente del Pe, Tajani : "No a dichiarazioni di guerra"

Manovra - Di Maio : “Ci danno degli scalmanati? Non usciamo né dall’euro né dall’Unione europea” : “I mercati vogliono più bene all’Italia di quanto ne vogliano i commissari europei“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi. Che ha ribadito: “Non vogliamo uscire né dall’euro né dall’Unione europea, sia chiaro per tutti. Ci dicono che siamo scalmanati? Hanno usato anche parole peggiori”. L'articolo Manovra , Di Maio : “Ci danno ...

Pensioni - Di Maio : “In Manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...