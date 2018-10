Manovra | dall' Eurogruppo alla procedura d' infrazione | ecco le prossime tappe

Manovra Finanziaria 2019 bocciata dall'Europa - ultime notizie | : Respinto il Documento programmatico di bilancio. L'Italia dovrà inviarne uno nuovo entro tre settimane. Dombrovskis: "Dispiace molto ma non abbiamo alternative". Salvini: "Attaccano il popolo italiano"...

Dalla procedura alle sanzioni - cosa può fare la Commissione dopo il no alla Manovra : La bocciatura della manovra - cosa mai successa finora nella Ue - è il primo passo di una procedura prevista dalle regole Ue che può portare in ultima battuta al varo di sanzioni economiche all’Italia per non aver rispettato il Patto sottoscritto da tutti i Paesi europei...

«Dalla Manovra danni per tutti - ma Tria è interlocutore credibile» : la conferenza di Dombrovskis e Moscovici Live : Le parole del commissario per gli Affari Economici dopo l’analisi dei conti e del Def inviato da Palazzo Chigi

Manovra bocciata dall’Ue - Salvini : “Non stanno attaccando un governo - attaccano il popolo” : Arrivano le reazioni degli alleati di governo alla notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della Manovra di bilancio da parte dell'Ue. Matteo Salvini: "Fanno semplicemente irritare di più gli italiani, e poi ci si chiede come mai la popolarità della Ue è al minimo in Italia e in Europa".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dall’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra, perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...

La Manovra e l'Ue : dalla risposta di Tria al rischio bocciatura : Il ministro italiano rimane fermo sulla politica economica scelta dal governo, non in linea con il Patto di stabilità e crescita. La scure di Bruxelles incombe

Manovra - Di Maio : “Ci danno degli scalmanati? Non usciamo né dall’euro né dall’Unione europea” : “I mercati vogliono più bene all’Italia di quanto ne vogliano i commissari europei“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da palazzo Chigi. Che ha ribadito: “Non vogliamo uscire né dall’euro né dall’Unione europea, sia chiaro per tutti. Ci dicono che siamo scalmanati? Hanno usato anche parole peggiori”. L'articolo Manovra, Di Maio: “Ci danno ...

Dalla Manovra ai migranti - Kurz e i sovranisti «nemici» di Salvini : «La Commissione europea deve respingere la manovra italiana. Non siamo disposti a pagare i debiti degli altri Stati». A stroncare così la legge di bilancio targata Lega e Cinque stelle non sono ...

Manovra - lettera Roma ricevuta dalla Ue : 12.20 Il ministro dell'Economia Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal commissario Moscovici. La Commissione l'ha appena ricevuta, come ...

Manovra - Moscovici : 'Il debito sarà pagato dalle generazioni future' : "C'è il rischio che la Manovra italiana non rilanci affatto la crescita, ma anzi l'affossi perché contiene pochi investimenti". E' la previsione del commissario europeo agli Affari economici, Pierre ...

Bruxelles pronta a bocciare la Manovra italiana : l’Italia uscirà dall’euro? : Bruxelles pronta a bocciare la manovra italiana: l’Italia uscirà dall’euro? di Cesare Sacchetti Nella giornata di ieri giungono le parole del commissario UE al bilancio, Guenther Oettinger, che in maniera perentoria annuncia che l’UE respingerà la manovra italiana prima ancora di esaminarla nei contenuti. Poi il commissario, già noto in Italia per la famigerata frase sui “mercati che insegneranno a votare agli italiani”, ingrana una brusca ...

Bankitalia : dalla fiducia di investitori e risparmiatori peserà l'efficacia della Manovra di bilancio : ' La manovra determinerebbe, nelle valutazioni ufficiali, un significativo stimolo all'economia . L'effettiva intensità di questi effetti dipenderà dal disegno, dalla tempistica e dalle modalità di ...

Manovra 2019 E RIFORMA PENSIONI/ La penalizzazione possibile con Quota 100 dipende dall'assegno : La RIFORMA delle PENSIONI introdotta nella MANOVRA 2019 non riguarda solo Quota 100, ma anche un taglio degli assegni d'oro. Tuttavia i due interventi possono incrociarsi(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:04:00 GMT)