Manovra | dai tagli di spesa a quota 100 | i margini per trattare con l’Ue

Riforma pensioni e Manovra 2019/ Quota 100 e i cambiamenti possibili chiesti dai sindacati : Con la Manovra 2019 la Riforma delle pensioni è concentrata principalmente su Quota 100. I sindacati presenteranno una piattaforma unitaria in materia(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:12:00 GMT)

Manovra - OETTINGER : “UE RIGETTERÀ BILANCIO ITALIA”/ Ultime notizie - Salvini : “basta lezioni dai falliti” : MANOVRA bocciata dall'Europa: OETTINGER con Juncker, "Ue RIGETTERÀ BILANCIO Italia", ira Salvini. Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro Governo Conte(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:53:00 GMT)

Manovra - Oettinger : «L'Ue la respingerà». Salvini : «Schulz non si fida? Basta lezioni dai falliti di Berlino» : «La commissione Ue rigetterà la Manovra del bilancio italiano». Lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, attraverso ilsito dello Spiegel on line. Una lettera...

EURO E Manovra/ Il compromesso che serve all’Italia per salvarsi dai mercati : Il Governo può rassicurare Ue e mercati ora che deve presentare la MANOVRA. Più che sul deficit, deve dare garanzie sull’appartenenza all’EURO, dice CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Ue, Tria e MANOVRA, le incognite della nuova sfida tra Lega e M5s, di S. CingolaniFINANZA/ La brutta notizia per i mercati (e quella buona per l'Italia), di U. Bertone

Manovra : quota 100 da febbraio Pensioni d'oro : un miliardo dai tagli : Un miliardo in tre anni dal taglio delle Pensioni d'oro, a copertura della legge di bilancio. Da febbraio 2019, l'avvio della 'quota 100' , sulle Pensioni, che prevede una riforma della legge Fornero. ...

Manovra - scontro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle pensioni d’oro (dai 4.500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri. Restano da sciogliere i nodi sulla pace fiscale-- Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi domenica sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di ...

Manovra - subito il taglio delle pensioni d’oro (dai 4500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri....

Manovra - Salvini : "Né patrimoniali nè prelievi dai conti correnti" : Il vicepremier assicura: "Non chiederemo le fedi nuziali per salvare il Paese e non abbiamo intenzione di prelevare dai conti correnti. Fa tutto parte della fantasia"

Manovra - Salvini : 'Né patrimoniali né prelievi dai conti correnti' : 'Non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai conti correnti degli italiani'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radicale a chi gli chiedeva se il governo ...

Manovra - Salvini assicura : “Non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai conti correnti” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che nella legge di bilancio non verranno previste né patrimoniali né prelievi dai conti correnti dagli italiani: "Non chiederemo le fedi nuziali per salvare il Paese e non abbiamo intenzione di prelevare dai conti correnti, fa tutto parte della fantasia”.continua a leggere

Manovra - Di Maio : Fitch? Vogliamo essere promossi dai cittadini : Roma, , askanews, - "Gli imprenditori che fanno impresa, non i burocrati, hanno detto che con la riforma Fornero si creeranno migliaia di posti di lavoro. Questo è quello che mi interessa". Così ...

Manovra - anche Fitch lancia l'allarme. Di Maio : «Voglio la promozione dai cittadini» : Rischi considerevoli per i target della Manovra. È quanto afferma in l'agenzia di rating Fitch. «Vediamo rischi considerevoli per i target (della Manovra, ndr), specie dopo il...

Dai mutui ai conti correnti : cosa cambia con la Manovra : La manovra annunciata nel Def da parte del governo ha creato non pochi problemi sui mercati. Ieri, solo a Piazza Affari , sono stati bruciati 22 miliardi. Lo spread ha toccato quota 267 e tutta la ...

Di Maio : 'La Manovra non è una sfida all'Ue. Basta trabocchetti dai funzionari' : Tria deve restare al Ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. Sul Ragioniere generale, Daniele Franco, Di Maio, interpellato dalla conduttrice dell'intervista ...