Manovra | Conte | da Ue suggerimento indirizzo economico diverso

Legge di Bilancio : premier Conte su possibili modifiche - Manovra non è improvvisata ma meditata : "Lasciatemi Leggere con attenzione il parere della Commissione, cioè il suggerimento di un diverso indirizzo di politica economica dalla Commissione e allora confrontiamoci e valutiamo, vediamo e poi ...

Ue boccia la Manovra : nuova bozza in 3 settimane. Conte : non c'è piano B : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. La ...

L'Europa boccia la Manovra italiana. Conte a Bloomberg : "L'impianto non cambia - pronti a spending review se necessario" : L'attesa bocciatura delL'Europa è arrivata. Il percorso italiano devia significativamente dalle regole comunitarie e quindi la bozza di legge di bilancio non può essere accettata. "Chiediamo di sottomettere di nuovo il documento programmatico di bilancio. È la prima volta che lo facciamo. È una mossa senza precedenti", ha detto una fonte comunitaria. Il nuovo documento dovrà essere inviato entro tre settimane a ...

Conte : 'Non c'è alcun piano B sulla Manovra' : 'Non c'è alcun piano B' sulla manovra: così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Bloomberg. 'Ho detto che il rapporto deficit/Pil al 2,4% è il nostro tetto. Posso dire che ...

L'Europa boccia la Manovra italiana. Conte a Bloomberg : "Non giochiamo d'azzardo - l'impianto non cambia" : L'attesa bocciatura delL'Europa è arrivata. Il percorso italiano devia significativamente dalle regole comunitarie e quindi la bozza di legge di bilancio non può essere accettata. "Chiediamo di sottomettere di nuovo il documento programmatico di bilancio. È la prima volta che lo facciamo. È una mossa senza precedenti", ha detto una fonte comunitaria. Il nuovo documento dovrà essere inviato entro tre settimane a ...

Conte : "Non c'è alcun piano B sulla Manovra" : "Non c'è alcun piano B" sulla manovra: così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Bloomberg. "Ho detto che il rapporto deficit/Pil al 2,4% è il nostro tetto. Posso dire che sarà il nostro tetto", ha proseguito il premier, rivelando comunque che il governo è pronto "a operare una spending review, se necessario". Aggiunge il ...

