Manovra | c’è la bozza | ecco le misure Per il reddito di cittadinanza 9 miliardi 7

Manovra - che cosa c’è scritto nella lettera dell’Ue all’Italia : (Il ministro dell’Economia Giovanni Tria) La Commissione europea ha indirizzato una lettera all’Italia per chiedere chiarimenti sulla Manovra, assegnando a Roma il termine di lunedì 22 ottobre a mezzogiorno per rispondere. Alle polemiche che la Manovra ha suscitato in patria, si aggiungono ora le critiche dell’Europa politico-economica. nella lettera (qui nella versione integrale) indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni ...

Manovra - Oettinger : “Ue chiederà correzioni all’Italia”/ Ultime notizie - il niet di Conte : “non c’è margine” : Manovra bocciata dall'Europa: Oettinger con Juncker, "Ue rigetterà bilancio Italia", ira Salvini. Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro Governo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Manovra - c’è un problema generazionale : chi pagherà le pensioni degli italiani? : “Quale cambiamento?” Era questo lo striscione di apertura di uno dei cortei studenteschi che hanno invaso le città nel fine settimana. Giovani che protestavano contro il governo. Un governo che gli aveva promesso tanto sul loro futuro e che oggi sta tagliando il loro presente. Nella Manovra ci sono tagli alla scuola, all’editoria, alla cultura e alla ricerca. Tagli lineari e abolizioni di agevolazioni fiscali a sostegno delle ...

Manovra - c’è il via libera del Governo : tutte le misure approvate : Non è stato un parto semplice, ma dopo intense ore di disaccordi, trattative e duelli (al velluto), il rispetto del contratto di Governo ha avuto la meglio e dal Consiglio dei ministri, nella tarda serata di ieri 15 ottobre, è nata la Manovra 2019. Sono stati approvati sia il Decreto fiscale sia la Legge di bilancio, al cui interno sono state confermate tutte le misure abbondantemente annunciate nei mesi precedenti agli italiani. L’intesa dunque ...

Cosa c’è nella Manovra : Il governo ha approvato la bozza della legge di bilancio per il 2019, che contiene il condono fiscale, il cosiddetto "reddito di cittadinanza" e la "quota 100" per i pensionati The post Cosa c’è nella manovra appeared first on Il Post.

Decreto fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla Manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Manovra - l’ex Bankitalia Fazio al fianco di Savona : “Problema non è 2 - 4% ma la Ue dove non c’è vera politica economica” : È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio Fazio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo Savona. Per Fazio, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una ...

Manovra - Di Maio : “Condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa” : “Salvini vuole condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa”. Così taglia corto il vicepremier Luigi Di Maio, in merito alle polemiche sulla ‘pace fiscale‘. In realtà, un vero e proprio condono, almeno secondo quanto vorrebbe la Lega, che ha bocciato la bozza del decreto che si limitava a una nuova rottamazione delle cartelle, puntando invece su una sanatoria ...

Manovra - Di Maio : “Non c’è nessun piano B - non si arretra. Ci aspettavamo che non piacesse a Bruxelles” : “nessun piano B“, i numeri della Manovra – a partire dal maggior deficit già contestato dalla Commissione europea con la lettera inviata venerdì sera – non cambiano. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a “invertire la rotta” se la tensione sui mercati salirà e lo spread supererà i 400 punti base. “Tutti i piani B di cui sentite parlare o ...

Manovra - Scanzi : “Possiamo essere preoccupati ma c’è quello che Lega e M5s hanno promesso a giugno” : “Manovra? Possiamo dire che fa schifo e che siamo tutti legittimamente preoccupati. Ma nella Manovra c’è esattamente quello che M5s e Lega avevano promesso a giugno. Criticarli per l’incoerenza mi fa sorridere“. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Al momento, secondo me, l’elettorato sta premiando Lega e M5s, perché non sono ...

Def : dal reddito di cittadinanza alla flat tax - cosa c’è nella Manovra economica : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo giornate di tira e molla il governo Lega-Movimento 5 Stelle è arrivato a un accordo sul documento di economia e finanza (Def) per approvare le risorse da destinare alle misure economiche messe a bilancio per i prossimi anni. Via libera a un rapporto deficit/pil del 2,4%, flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero e nuove pensioni, oltre a un fondo per i cittadini ...

Manovra - si tratta sul 2 - 4% di deficit M5S : «C’è anche riforma della Fornero» : Il Movimento va ancora allo scontro: «Il superamento della legge sulle pensioni sarà in Manovra». Fonti M5S parlano di intesa sul rapporto deficit/pil

Manovra - Meloni : “Se non c’è flat tax e taglio tasse - faccio campagna contro. Ho paura del M5s su economia” : “Manovra? Pretendo che ci sia la flat tax e un rivoluzionario taglio delle tasse. Ho paura che il M5s abbia sostenuto Salvini sul tema dell’immigrazione, pur non condividendone la posizione, per chiedere in cambio di decidere sulle materie economiche. Se la Lega accetta questo scambio, io voto contro la Manovra e faccio pure la campagna contro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla leader di Fratelli d’Italia, ...