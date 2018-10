Manovra | bocciatura Ue | ripresentare Bilancio entro 3 settimane

Manovra - arriva la bocciatura della Ue : "No alternative - danneggia gli altri Paesi" Di Maio : "Strada giusta - non ci fermiamo" : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles

Manovra - spread risale a 310 punti dopo bocciatura Ue : Borsa in calo : dopo la notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della Manovra da parte dell'Ue, lo spread tra Btp e Bund aumenta a 310 punti base, mentre il rendimento del Btp a 10 anni è in rialzo al 3,52%. ...

Bocciatura Manovra - se il governo vuole la rissa con l'Europa : Per l'esecutivo i rischi, per i risparmi e per il Paese, non sono superiori ai vantaggi che potranno arrivare da un sanguinoso muro contro muro con le istituzioni europee