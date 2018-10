Manovra | arriva la bocciatura della Ue | No alternative | danneggia gli altri

Manovra - arriva la bocciatura dell'Ue : lo spread risale a 310 punti - : Respinto il Documento programmatico di bilancio. L'Italia dovrà inviarne uno nuovo entro tre settimane. Dopo la notizia, il differenziale tra Btp e Bund è risalito ai livelli di avvio di seduta

Manovra - arriva la bocciatura della Ue : "Ora nuova bozza in tre settimane" : La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles

Pensioni - aspettativa di vita : ora in Manovra arriva la "quota 41" : Continuano gli incontri del governo gialloverde con i rappresentanti delle categorie che sono state colpite dalla riforma delle Pensioni voluta dal governo Monti. Oggi il ministro del Lavoro Luigi Di ...

Manovra - Conte : "Se arriva una bocciatura valuteremo insieme all'Ue" : "Il 2,4% per noi è il tetto massimo che ci impegnamo solennemente a rispettare - assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando nella sede della stampa estera di Roma -. Siamo anche disponibili a valutare in corso di Manovra. Se dovessimo accorgerci che il trend della nostra economia non si adegua agli obiettivi programmati - assicura - adotteremo misure di Contenimento della spesa con sacrifici adeguati e corrispondenti perché ...

Dopo Moody's arriva il test di S&P. L'Italia risponde alla Ue sulla Manovra : MILANO - Settimana densa di appuntamenti per l'economia italiana. Entro mezzogiorno di lunedì L'Italia dovrà inviare alla Commissione europea la risposta alla lettera inviata dall'esecutivo Ue in cui è stato evidenziato nel Draft Budgetary Plan ...

Leopolda - arriva la controManovra di Renzi per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

RIFORMA PENSIONI E Manovra 2019/ Non solo Quota 100 - arriva la nona salvaguardia esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e MANOVRA 2019. Oltre a Quota 100 nella Legge di bilancio dovrebbe esserci la nona salvaguardia degli esodati. Di Maio sembra voler questo intervento

RIFORMA PENSIONI/ Oltre a Quota 100 nella Manovra 2019 arriva la staffetta nelle banche (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI. Oltre a Quota 100 nella manovra 2019 arriva la staffetta generazionale nel settore bancario, diventata pienamente operativa con una circolare Inps

Manovra 2019 e Quota 100/ Con la riforma delle pensioni agevolazioni per arrivare al requisito contributivo : Nella Manovra 2019, oltre alla Quota 100, in tema di riforma delle pensioni dovrebbero arrivare degli strumenti per agevolare il riempimento di buchi contributivi

La Manovra arriva a Bruxelles : parte il braccio di ferro con il governo : Nel frattempo sviluppa le trattative tecniche con il ministro dell'Economia Giuseppe Tria. Giovedì prossimo Moscovici è atteso a Roma. Il negoziato politico al massimo livello parte già da domani ...

Manovra - arrivano i tagli ai ministeri : meno mezzo miliardo per la Difesa : Con la Manovra arrivano i tagli ai ministeri. Secondo quanto si apprende ammontano a circa 500 milioni di euro i tagli che saranno predisposti per il 2018-2019 alla Difesa. Le misure riguarderanno la ...

Confcommercio abbassa le stime di crescita : "Con la Manovra il deficit può arrivare al 2 - 9%" : Una manovra da 53 miliardi di euro porterebbe il deficit al 2,9% del prodotto interno lordo del Paese. Lo sostiene, in un'analisi, il centro studi di Confcommercio. A riportarne le cifre il direttore del Centro Mariano Bella, nella conferenza stampa di apertura dei lavori del Forum internazionale di Conftrasporto a Cernobbio. Il deficit reale sarebbe, dunque, maggiore rispetto alle previsioni del governo, ma la crescita sarebbe minore rispetto a ...