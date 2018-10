Mamma mi ha sparato | ora sono in sedia a rotelle L' appello di Patrizia per

huffingtonpost

(Di martedì 23 ottobre 2018)Mori è una ragazza italiana di 28 anni che vive a Losanna, in Svizzera, da quando era ancora una bambina. La giovane ha vissuto insieme a sua madre sessantenne fino al 29 giugno 2017, data drammatica che ha segnato per sempre le loro vite: senza una ragione, laha preso la pistola ed ha esploso tre colpi di pistola contro la figlia, ferendole l'aorta e rovinandole la vita per sempre, costringendola su una.La sessantenne è stata arrestata e attualmente si trova ancora in carcere. Sua figlia, ai microfoni di Canale Cinque, ha trovato il coraggio per raccontare la vicenda: "Ho deciso subito di perdonare mia madre, l'ho fatto più per me che per lei. Non ho nessuna voglia di vendetta e di star dietro a queste cose".I motivi del gestoancora oscuri, ma la 28 enne ammette che nel rapporto tra lei e la madre c'erano lati oscuri. ...