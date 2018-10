Maltempo - pericolo di ghiaccio : chiusa la strada in Valtellina : Il crollo delle temperature in Valtellina e Valchiavenna ha imposto la chiusura di un’importante via di collegamento fra la provincia di Sondrio e quella di Brescia. Il clima rigido in quota rende il fondo stradale della strada provinciale numero 29, che conduce al passo del Gavia, non percorribile in condizioni di sicurezza, per la possibile formazione di lastroni di ghiaccio, spingendo cosi’ l’amministrazione provinciale di ...

Maltempo Sicilia - geologi : il 15 % della popolazione è residente in aree ad elevata o media pericolosità idrogeologica e idraulica : Dopo il crollo del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 in Sardegna e i nubifragi che hanno portato distruzione nelle province di Catania e Siracusa, nuovamente il Maltempo ha messo in ginocchio l’isola. Tutti episodi che testimoniano il cattivo stato di salute e manutenzione delle infrastrutture in Italia e che rilanciano l’allarme dei geologi sulla fragilità idrogeologica del nostro Paese. “I terremoti, le alluvioni e tutti i ...

Maltempo Calabria : “Non c’è emergenza - lo stato di pericolo è permanente” : “Sono almeno 20 anni che non siamo più in presenza di un’emergenza Maltempo, ma di una stato di pericolo permanente di fronte al quale è necessario intervenire con misure sistemiche, strutturali e non più con provvedimenti tampone“. Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Lamezia Terme. “Da anni, ormai, nel nostro Paese – ha aggiunto – si registrano eventi catastrofici di ...

Maltempo - Casellati : “Chiedo un esame della pericolosità idrogeologica a livello nazionale” : “Se dopo il crollo del ponte di Genova avevo ribadito la necessita’ di una mappatura strategica della rete infrastrutture italiana al fine di poter intervenire sulla messa in sicurezza delle infrastrutture piu’ importanti, con la stessa fermezza, oggi, qui in Calabria, chiedo un esame critico della pericolosita’ idrogeologica a livello nazionale. So che esistono le informazioni e le risorse per farlo, ma so anche che, ...