Maltempo Palermo | auto sommersa dall’acqua in sottopasso a Bagheria | soccorsa coppia di

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi.

Maltempo Sicilia : alberi caduti a Palermo - case evacuate e famiglia salvata a Piazza Armerina : Il Maltempo sferza ancora la Sicilia. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Palermo costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Colpita pesantemente anche Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'acqua ha fatto franare il muro di una casa e la famiglia che vi abitava è stata salvata dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo : nubifragio su Palermo - decine di alberi abbattuti : decine di chiamate ai vigili del fuoco a seguito del nubifragio che nella notte si è abbattuto su Palermo. Soprattutto dopo le 3, spiegano dalla centrale operativa, sono giunte al centralino molte segnalazioni relative ad alberi caduti in vari punti della città che hanno messo a rischio auto e automobilisti e creato intralcio alla circolazione: soprattutto nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo. ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : numerose richieste di soccorso - decine di alberi abbattuti : Notte di Maltempo in Sicilia: a causa di un nubifragio che ha investito Palermo, sono state decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco. Molte le segnalazioni relative ad allagamenti e ad alberi caduti in vari punti della città, che hanno messo a rischio auto e automobilisti e impedito in alcuni casi la circolazione (nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo). Ieri un violento temporale ha colpito il ...

Maltempo Sicilia : danni e disagi a Ragusa e Palermo - scuole chiuse a Modica : Violento temporale e forti raffiche di vento nella serata di ieri nel Ragusano: colpite principalmente le zone del litorale, Cava D’Aliga, Donnalucata. Il vento ha provocato numerosi danni, sia nei lungomari che nelle campagne. A Pozzallo chiusa al traffico via dell’Arno. Segnalati danni anche a Modica dove il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Pioggia per tutta la notte a Palermo: numerosi gli ...

Maltempo Sicilia - temporale a Palermo : strade allagate e circolazione in tilt : strade allagate e circolazione in tilt. La pioggia battente che per diversi minuti è caduta su Palermo ha creato disagi da una parte all’altra della città con vie trasformate in fiumi e inevitabili problemi per automobilisti e pedoni. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto. Le situazioni più critiche in viale Regione Siciliana, con i sottopassi all’altezza di via Leonardo Da Vinci e viale Lazio allagati e ...

Meteo - allerta arancione in Sicilia : Maltempo da Palermo a Ragusa : allerta Meteo arancione per domani, 12 ottobre, in tutta la Sicilia. Il maltempo interessera' tutte le province Siciliane compresa Ragusa.

Maltempo : gocce di pioggia nell’area arrivi dell’aeroporto di Palermo : Il nubifragio di ieri sera a Palermo non ha risparmiato neppure l’aeroporto “Falcone Borsellino”. L’acqua si è infiltrata attraverso il soffitto della nuova sala arrivi: alcuni dipendenti hanno piazzato dei cestini proprio sotto i pannelli da dove filtrava l’acqua per raccogliere le gocce. La Gesap, che gestisce l’aerostazione, fa sapere di avere sollecitato la ditta che ha eseguito i lavori per risolvere il ...

Maltempo Sicilia : soccorsi enduristi e turisti feriti a Messina e Palermo : Terminata a lieto fine la disavventura di due enduristi catanesi che, ieri, a dispetto delle previsioni metereologiche negative, si sono arrischiati a percorrere una parte della strada sterrata panoramica della dorsale dei Monti Peloritani che dalla pineta di Graniti (Messina), attraverso il Bosco di Antillo, porta al paese di Roccafiorita. I due motociclisti, colti dal forte temporale, hanno richiesto i soccorsi contattando il Corpo Nazionale ...

Maltempo Palermo - strade come fiumi : danni e disagi - numerose richieste di soccorso : danni e disagi a Palermo a causa dell’ondata di Maltempo, con intense precipitazioni, che si è abbattuta nella città siciliana nelle scorse ore: le zone di Partanna e Mondello sono rimaste allagate fino a questa mattina. numerose le richieste di soccorso giunte al centralino della sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo: gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti, automobilisti bloccati, alberi pericolanti e caduta di ...

Maltempo in Sicilia - notte da lupi a Palermo : pioggia torrenziale e freddo - ma domani tornerà il sole e non ci sono “scuole chiuse” : E’ una notte da lupi a Palermo: diluvia su tutta la città con una temperatura quasi invernale, crollata addirittura a +17°C. Disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona di Bobhouse dove sono caduti 74mm di pioggia. Notevoli anche i 43mm caduti in via Guido Jung, mentre sono caduti 51mm di pioggia a Villagrazia di Palermo, 38mm al Liceo Meli, 29mm al Teatro Massimo. Nell’hinterland palermitano segnaliamo 41mm a Cinisi e 32mm a ...

Il Maltempo sferza la Sicilia : piogge e allagamenti a Palermo - disagi anche a Catania : Inizio Ottobre di forte maltempo al Sud Italia, in particolare in Sicilia dove, dopo la pioggia caduta abbondantemente a Palermo, sono diversi i disagi per le strade che in molti punti della città si sono allagate, come nei pressi dei sottopassi, a partire da piazzale Einstein, fino alla via Ugo La Malfa. Chiusa al traffico l’area del sottopasso “Guarnaschelli”, a Brancaccio, dove sono presenti due pattuglie della polizia ...

Piove e a Palermo si allagano di nuovo alcune strade: i maggiori disagi tra la via Messina Marine e il quartiere di Ciaculli. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati nei pressi dell'ospedale Buccheri La Ferla. Disagi anche in via Castelforte e in via Castellana.