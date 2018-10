Maltempo | la situazione a Roma dopo la violenta grandinata GALLERY

Maltempo - ciclone nel basso Tirreno : piogge torrenziali e forti temporali al Sud - la situazione meteo in diretta : Continua ad imperversare il Maltempo al Sud Italia per il ciclone posizionato nel basso Tirreno: la pioggia cade in modo torrenziale su molte aree con locali violenti temporali. Tra le zone più colpite rimane l’Abruzzo costiero, dove Pescara ha superato i 250mm di pioggia dall’inizio del peggioramento, nel pomeriggio di ieri. Diluvia anche in Puglia, soprattutto nel Salento dove sono in atto da oggi pomeriggio temporali molto intensi ...

Maltempo Abruzzo - criticità a Pescara : il Comune attiva il Coc - “situazione sotto controllo” : Il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo, anche in considerazione dell’allerta meteo codice arancione emessa dalla Protezione civile regionale: lo prevede l’apposita ordinanza firmata dal sindaco, Marco Alessandrini. Una seconda ordinanza dispone, a causa del perdurare delle basse temperature, la possibilità di accendere in ...

Maltempo - violenta bomba d’acqua e tornado a Capri : oltre 100mm di pioggia - situazione critica [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Situazione critica a Roma per il Maltempo : Il maltempo si è scatenato nella serata di domenica su Roma. Sei stazioni della metro sono state chiuse dopo essersi

Maltempo in Sicilia - situazione drammatica a Piazza Armerina : auto travolte - domani scuole chiuse : Un violento nubifragio si e’ abbattuto a Piazza Armerina, nell’Ennese, con un ‘fiume’ di acqua, fango, massi e detriti ha invaso diversi quartieri. La violenza della pioggia ha fatto crollare il muro di una casa con tre persone che erano rimaste isolate nell’abitazione e che sono state salvate dai pompieri. Cinque famiglie sono state fatte evacuare per precauzione. Diverse auto sono state travolte. Una vettura ...

Maltempo - apocalisse di grandine a Roma : situazione drammatica nella Capitale - gravi blackout - si temono vittime [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/14 ...

Maltempo Sicilia - alluvione a Siracusa : situazione critica a Lentini - Ferla e Buccheri : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito anche il Siracusano: situazione critica a Lentini, in contrada Reina, dove diverse persone si rifugiate sui tetti. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. I carabinieri sono dovuti intervenire per salvare automobilisti rimasti intrappolati dentro i veicoli sulle strade inondate dall’acqua a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo. Si segnalano sono aziende ...

Maltempo Sardegna : situazione critica nel Cagliaritano - strade allagate : Piogge intense dalla notte nel Cagliaritano: la situazione è critica in particolare sulle strade. Si registrano allagamenti allo svincolo SS195 ‘Rac’ con la SS130 e innesto 554. Allagato il sottopasso allo svincolo SS130 verso Viale Elmas. Non si registrano criticità sulla SS131 “Carlo Felice” e sulla SS195 ‘Sulcitana’. L'articolo Maltempo Sardegna: situazione critica nel Cagliaritano, strade allagate sembra ...

Maltempo Sardegna - disagi alla viabilità : ecco la situazione relativa alla SS195 ‘Sulcitana’ : E’ stata ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni sul tratto della strada statale 195 ‘Sulcitana’ tra l’ingresso di Cagliari (ponte della Scafa) e la rotatoria di Macchiareddu (km 8,900) chiuso ieri a seguito delle fortissime precipitazioni che hanno colpito la Sardegna, con straripamenti allagamenti e smottamenti. Il traffico rimane tuttavia interdetto per i mezzi pesanti a eccezione di quelli diretti ai siti produttivi ...

Maltempo : Sardegna - situazione di pre-allerta per diga Cixerri : Il Maltempo che da ieri sta flagellando la Sardegna sud orientale ha interessato anche l'innalzamento dei bacini artificiali. Tra questi la diga di Genna is Abis, conosciuta anche come diga di Cixerri. Uno sbarramento nell'omonima località, nei territorio di Uta e Villaspeciosa, nel Cagliaritano. Realizzato per usi idropotabili, agricoli e industriali, l'invaso riceve l'apporto del fiume Cixerri. In queste ultime ore ...

Maltempo Liguria : piogge intense e allagamenti - situazione sotto controllo in Valpolcevera : piogge intense si registrano su tutta la Liguria dalla notte, ma al momento non vi sarebbero particolari criticità: la situazione è sotto controllo nella Valpolcevera, nell’area interessata dal crollo del ponte Morandi, ed anche a Ponente, dove è in vigore l’allerta “rossa”. Si rileva solo qualche allagamento di scantinati nell’Imperiese. L'articolo Maltempo Liguria: piogge intense e allagamenti, situazione sotto ...

Maltempo - massima attenzione in Sardegna : è allerta rossa - ponti crollati e allagamenti - è una situazione esplosiva [FOTO] : 1/12 ...

Maltempo Sardegna : Pigliaru segue la situazione critica : Il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, si è recato questa mattina nella sala operativa della Protezione civile per monitorare la situazione di allerta meteo, in questo momento di colore ‘rosso’. Massima l’attenzione sui fenomeni meteorologici di quest’oggi e domani per l’avviso di condizioni meteorologiche avverse che, con precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità, interessa in ...