Maltempo Calabria | piogge e allagamenti nel Cosentino | Vigili del Fuoco al lavoro

Maltempo Calabria : violenta grandinata a Montebello Jonico - strade come “fiumi di ghiaccio” [VIDEO] : Un’ondata di Maltempo ha colpito con intense precipitazioni nelle scorse ore la Calabria: una violenta grandinata ha interessato l’area di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, trasformando le strade in fiumi di “ghiaccio“. Maltempo: violenta grandinata a Montebello Jonico (RC) [VIDEO] Maltempo Reggio Calabria: intensa grandinata a Montebello Jonico [VIDEO] Montebello Jonico (RC): forte grandinata nella ...

Meteo - Maltempo al sud : allerta rossa in Calabria : Violenti temporali si abbatteranno sulle regioni meridionali, soprattutto in Calabria, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa.Continua a leggere

Maltempo - ancora nubifragi al Centrosud : allerta rossa in Calabria - : Proseguono i temporali nella parte meridionale dell'Italia, in particolare su Sicilia, Basilicata e nella zona ionico-calabrese dove numerose scuole sono rimaste chiuse. Gli esperti prevedono un ...

Maltempo al Centro-sud - domani scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza. In Abruzzo caduto in 24 ore il doppio dell'acqua di un mese. E già si vede la prima neve.Continua a leggere

Maltempo al Centrosud - scuole chiuse a Pescara e in molti comuni della Calabria : scuole chiuse a Pescara anche martedì per le piogge che cadono incessanti dalla notte scorsa e che hanno provocato allagamenti soprattutto nella zona sud della città. "Siamo consapevoli dei disagi che ...

Maltempo Sud : Allerta Meteo Rossa Calabria : Allerta Rossa della Protezione Civile sul Versante Jonico Settentrionale della Calabria, Arancione su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 23 ottobre, Allerta Rossa sulla Calabria ionica. Allerta arancione su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Sicilia e sui restanti settori della Calabria mentre l’Allerta sarà gialla su tutto il sud. Regione Calabria ELEVATA ...

Allerta meteo Calabria : scuole chiuse domani Martedi' 23 Ottobre in diversi comuni per Maltempo : Come illustrato in questo articolo, la situazione meteo volge verso un marcato peggioramento atmosferico sulla Calabria per via del vortice depressionario in azione sull'Italia centro-meridionale che...

Maltempo Calabria - riunione in Regione : in esame le situazioni più urgenti : “Si è tenuta nella Cittadella della Regione Calabria una riunione con tutti i sindaci e gli amministratori del Lametino per fare il punto delle situazioni più emergenziali relative ai fenomeni alluvionali che hanno interessato tutta la Calabria e in particolare i Comuni limitrofi a Lamezia Terme circa due settimane fa. Un incontro, quello odierno, fortemente voluto dal presidente della Giunta Mario Oliverio, a cui hanno preso parte i ...

Forte Maltempo verso la Calabria : allerta rossa e arancione per domani (previsioni) : Dopo aver stazionato sull'area tirrenica, nella giornata di domani il vortice depressionario responsabile del maltempo in atto al centro-sud sposterà il suo raggio d'azione sull'area ionica. Ciò...

Maltempo : spettacolare doppia tromba marina in Calabria - zona Longobardi [FOTO] : La danza delle trombe marine in Calabria, foto spettacolari da Longobardi, nel cosentino. Nel corso del pomeriggio di domenica 21 ottobre (ieri), le prime avvisaglie del cambiamento del tempo si...

Maltempo in Calabria : “coppia” di trombe marine a Fiumefreddo Bruzio - nubifragio a San Biase [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Maltempo - la Regione Calabria : “Attivate le procedure per lo stato di emergenza” : “E’ il caso di ricordare ai deputati calabresi Giuseppe D’Ippolito ed Elisabetta Barbuto che la richiesta dello stato di emergenza, in relazione agli eventi calamitosi dei giorni scorsi, è stata deliberata dalla Giunta regionale nell’immediatezza, ovvero nella seduta dell’8 ottobre con atto deliberativo n.443”. E’ quanto si afferma in un comunicato della Regione Calabria. “Riteniamo opportuno ...

Maltempo Calabria - la Procura di Catanzaro : “Ipotesi di reato nella gestione del territorio” : “C’è un’attenzione molto alta, legata proprio alla verifica delle ipotesi di reato che si realizzano nell’ambito della gestione del territorio, anche sul piano degli interventi dell’uomo e, quindi, dei manufatti che si realizzano e delle varie vicende che hanno una effettiva e concreta incidenza sull’utilizzazione che si fa del territorio”. Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo ...

Calabria - Anas : “In seguito ai danni da Maltempo - interdetta ai mezzi pesanti la SS182 ‘Trasversale delle Serre’ : Per consentire l’esecuzione degli interventi di pulizia e messa in sicurezza a seguito degli eventi atmosferici dell’ultimo periodo che hanno causato degli smottamenti sulla strada statale 182 ‘Trasversale delle Serre’, permane la chiusura per i soli mezzi pesanti tra i territori comunali di Torre di Ruggero e Monte Cucco in provincia di Vibo Valentia. Lungo il tratto, già riaperto ai veicoli leggeri, è in vigore l’interdizione al transito ...