Maltempo Basilicata | CIA | nel Metapontino canali di bonifica non puliti

Maltempo Basilicata - Copagri : danni ingenti a colture e strutture : Una delegazione della presidenza della Copagri Basilicata, a seguito del violento nubifragio che si è abbattuto giovedì sulla Regione, durante il quale sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia, si è recata in visita ad alcune delle zone colpite, e in particolare nei comuni di San Mauro forte, Stigliano e Salandra, tutti situati nel materatese. “Abbiamo riscontrato una situazione molto grave, con ingenti danni alle colture in campo, molte ...

Allerta meteo Basilicata : Maltempo e piogge - allagamenti nel Materano : La Protezione civile della Basilicata ha confermato anche per la giornata di domani, sino alla mezzanotte, l’Allerta arancione su quasi tutta la regione per rischio idrogeologico per temporali. Le previsioni per la regione riguardano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporali, sui settori meridionali della Basilicata, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere ...

Maltempo Basilicata - Coldiretti : nel Materano registrati ingenti danni : “Oltre 200 millimetri di pioggia” sono caduti nei giorni scorsi in alcune zone della provincia di Matera, provocando “ingenti danni alle colture e istanze di sgombero“: lo rende noto Coldiretti Basilicata, a seguito di sopralluoghi nella zona di Rotondella (Matera). Coldiretti chiede “misure urgenti in vista dell’allerta meteo dei prossimi giorni: il torrente Candela necessita di interventi di manutenzione che ...

Maltempo Basilicata : chiuso il tratto della SS 598 per l’esondazione del torrente parallelo alla carreggiata : Provvisoriamente chiuso al traffico, nel materano, un tratto della strada statale 598 ”Fondo Valle d’Agri” in corrispondenza del km 104,400, a causa della rottura di un argine del torrente che confluisce nel fiume Agri, situato in parallelo alla carreggiata stradale, tra i territori comunali di Montalbano Jonico e Stigliano. La zona, già da alcuni giorni, è interessata da abbandonati precipitazioni. I mezzi leggeri vengono ...

Maltempo in Basilicata e nel materano : fiumi di fango sulla strada provinciale Cavonica [VIDEO] : Situazione difficile in alcune zone della?Basilicata dove le piogge persistenti e intense degli ultimi due giorni hanno provocato ingenti allagamenti e disagi.? Particolarmente critica la...

Maltempo - news 14/10 : allerta meteo ‘arancione’ su Basilicata - Sicilia e Calabria : La Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani 15 ottobre un’allerta meteo ‘arancione’ per Maltempo che interesserà le regioni Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono molti i comuni Siciliani (prevalentemente della provincia di Messina) i cui sindaci hanno preventivamente emanato le ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Maltempo: allerta arancione su Basilicata, Sicilia e Calabria 14 ottobre ...

Allerta Meteo - Lunedì 15 Ottobre “Scuole Chiuse” in molti comuni per il Maltempo : rischio alluvioni in Calabria - Sicilia e Basilicata [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia ed è alto nelle prossime ore il rischio di nuovi eventi alluvionali, dopo i disastrosi fenomeni che nei giorni scorsi hanno provocato 20 vittime nel Mediterraneo occidentale (3 morti in Calabria, 2 in Sardegna, 13 a Maiorca e 2 in Costa Azzurra). Il maltempo tra stasera e domani, Lunedì 15 Ottobre, colpirà in modo particolarmente intenso le zone joniche di Sicilia, Calabria e Basilicata. ...

Maltempo - occhio a Puglia e Basilicata : attesi accumuli fino a 90-100 mm : Maltempo, attenzione a Puglia e Basilicata. Attese piogge abbondanti nel corso delle prossime ore. Maltempo - Continua la fase instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : piogge torrenziali per tutta la settimana - allarme alluvione in Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : 1/10 ...

Allerta Meteo - situazione esplosiva al Sud : forte Maltempo - alto rischio alluvioni. La Protezione civile lancia l’allarme arancione per Mercoledì in Puglia - Calabria - Sicilia e Basilicata : Allerta Meteo – Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo. Intanto nelle zone joniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale. ...

Maltempo - allerta arancione in Basilicata e Sardegna : Roma, 19 set., askanews, - In arrivo temporali, anche forti, in Sardegna e Sicilia, e la Protezione civile ha emesso un allerta di grado arancione per la Basilicata e la Sardegna."Un'area ...

Maltempo Basilicata : calamità di gennaio 2017 e frana di Stigliano - inizio dell’iter per le domande per danni : Sono state avviate le procedure per la presentazione delle domande di contributo per i soggetti privati per i danni al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Basilicata dal 5 al 18 gennaio 2018 e in conseguenza dell’aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre ...

Maltempo - Coldiretti Basilicata : allevamenti in difficoltà e danni alla produzione di pomodoro : danni alle campagne in Basilicata, a causa dell’ultima ondata di Maltempo di agosto che ha colpito, in entrambe le province, con nubifragi e grandinate. La Coldiretti regionale segnala criticità provocate dalle piogge torrenziali lungo la strada comunale “Salandra-Campa” e l’arteria provinciale di collegamento Salandra-Basentana, in provincia di Matera, che risultano interrotte: ciò crea disagio ad almeno tre aziende ...