Maltempo | 3mila pecore salvate dai mezzi spazzaneve nell’Aquilano

meteoweb.eu

(Di martedì 23 ottobre 2018) La neve ha colto di sorpresa gli allevatori, ieri mattina, bloccando a Campo Imperatore, a quota 1.600 metri, circa tremila capi ovini ancora all’alpeggio per la transumanza estiva. Gli ovini sono stati messi in salvo grazie all’intervento disollecitati dal sindaco di Castel del Monte (L’Aquila), Luciano Mucciante, e dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ognuno per le proprie competenze. Il meteo favorevole dell’ultimo periodo ha prolungamento il periodo di transumanza estiva, nelle zone attorno al Gran Sasso, prendendo pero’ di sorpresa nel caso specifico i pastori che non si aspettavano una nevicata. L'articolodainell’Aquilano Meteo Web.