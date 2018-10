Magneti Marelli | Fca vende l' azienda alla giapponese Calsonic Kansei

FCA - Magneti Marelli venduta a giapponese Calsonic Kansei/ Sindacati polemici : "Vendiamo gioielli di famiglia" : Magneti Marelli è stata venduta da Fca a CK Holdings per 6,2 miliardi di euro. La notizia era già nell'aria da alcune settimane. La sede italiana resta a Corbetta(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 00:41:00 GMT)

Il Gruppo FCA vende Magneti Marelli ai Giapponesi : Già Sergio Marchionne poco tempo fa aveva parlato di una riorganizzazione del Gruppo. In verità erano chiare le intenzioni, creare un nuovo polo che riunisse diverse eccellenze nel campo dell’elettronica e dei componenti auto. FCA ha annunciato la cessione di Magneti Marelli ad una società giapponese, la Calsonic Kansei (già controllata dalla KKR). Si costituisce così un Gruppo il Magneti Marelli CK Holdings, un gigante con quasi 200 ...

Magneti Marelli - un altro pezzo di storia italiana se ne va - : Finanza & Dintorni Magneti Marelli ha trovato un acquirente che l'ha comprata, pagandola cara. La speranza è che si metta in piedi una strategia europea sugli investimenti stranieri nel vecchio ...

Magneti Marelli ai giapponesi. Anziché fare squadra - in Italia si pensa a far cassa : Ci risiamo. Un’altra azienda Italiana se ne va in mani straniere. Ma questa è la volta della Magneti Marelli, storica azienda Italiana oggi multinazionale da 7,9 miliardi di fatturato e 43 mila dipendenti, di cui 10mila in Italia, azienda controllata da Fca. Ad andarsene quindi non è una qualsiasi azienda di abbigliamento, che al massimo si porta via il know how di come realizzare un bell’abitino, ma un’industria nel settore cruciale ...

Italia in vendita - Magneti Marelli ai giapponesi per 6 - 2 miliardi di euro : L'operazione " ha affermato Bentivogli in una nota - "consente di crescere e raddoppiare l'economia di scala di Magneti Marelli fino a 15,2 mld di dollari. Per diversi anni, almeno cinque, manterrà ...

C'è la regia di Elkann dietro la vendita di Magneti Marelli ai giapponesi : Milano. L'ultimo affare di Sergio Marchionne o la prima operazione di Mike Manley, il nuovo numero di Fiat-Chrysler? In realtà, la cessione di Magneti Marelli a Calsonic Kansei, il gruppo giapponese ...

Magneti Marelli - Geraci : bene solo se non ci sono delocalizzazioni : Roma, 22 ott., askanews, - L'acquisizione della Magneti Marelli da parte della Calsonic Kansei giapponese è una di quelle acquisizioni da parte di compagnie asiatiche da vedere positivamente, a patto ...

Di Maio : Magneti Marelli? Sto monitorando : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dopo cessione Magneti Marelli - Fca vola a Piazza Affari : Il primo atto rilevante del nuovo ceo di Fca succeduto a Sergio Marchionne, Mike Manley, è la cessione di una delle aziende più rilevanti della galassia del gruppo italo-americano, Magneti Marelli. La decisione definitiva è stata presa in favore dell'azienda giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano KKR. Nelle casse di Fca arrivano 6,2 miliardi di euro, cifra non piccola se si pensa, tanto per fare un esempio, che gli americani ...

Il made in Italy perde un altro pezzo : ceduta la Magneti Marelli : Per la cifra di 6,2 miliardi di euro la Fiat Chrysler Automobiles ha venduto l'azienda fondata a Sesto San Giovanni nel 1919...

Da Fca a Kkr - i numeri di Magneti Marelli : 43mila dipendenti e 8 - 2 mld di ricavi : Magneti Marelli, la società ceduta da Fca a Kkr, attraverso la giapponese Calsonic Kansei, opera a livello internazionale come fornitore di prodotti soluzioni e sistemi ad alta tecnologia per il mondo automotive. La sede centrale è in Italia, a Corbetta

