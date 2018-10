Mafia | la Rai lancia Maxi processo | la Norimberga di Cosa nostra diventa una fiction

'Maxi - La serie' : da domani su Rai Storia il grande processo alla Mafia - trailer - : stata presentata con Federico Cafiero De Raho , procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, , Silvia Calandrelli , direttore Rai Cultura, e il regista Graziano Conversano. Si tratta di 'Maxi La ...

Maxi - il grande processo alla Mafia - da martedì su Rai Storia e in streaming su Raiplay : martedì 23 ottobre sarà trasmessa, in prima serata Tv su Rai Storia alle ore 21:10 circa, la prima puntata di Maxi - Il grande processo alla mafia. Si tratta di una serie Tv ideata per raccontare i 638 giorni del Maxiprocesso a Palermo incardinato nel 1986 (concluso definitivamente nel gennaio del 1992 con le ultime sentenze in Cassazione). Il processo penale in questione fu istruito e condotto per giudicare i crimini perpetrati da centinaia di ...

Raid per non aver servito i Casamonica per primi nel bar - tre condanne per Mafia : Antonio Casamonica , la quarta persona coinvolta nel Raid eseguito proprio perché non era stato servito per primo, ha scelto il rito ordinario . Il processo si svolge davanti ai giudici della sesta ...

Roma - 3 condanne Mafia raid bar Romanina : 15.53 Tre appartenenti al clan Di Silvio sono stati condannati per mafia per il raid compiuto il primo aprile scorso in un bar della Romanina, nella zona sud-est della capitale, ai danni del titolare e di una giovane disabile. Il gup Tomaselli ha condannato a 4 anni e 10 mesi Alfredo, a 4 anni e 8 mesi il fratello Vincenzo, e a 3 anni e due mesi il nonno Enrico. I tre erano accusati di lesioni, violenza privata e minacce aggravate dal metodo ...

Il pentito di Mafia chiede un milione alla Rai : «Nella fiction sono un mostro - mia figlia non mi parla più» : Lui è un collaboratore di giustizia, si chiama Pasquale Di Filippo e faceva parte di Cosa Nostra: è grazie a lui che fu arrestato Leoluca Bagarella , cognato di Totò Riina e uno dei boss più spietati ...

Il pentito di Mafia chiede un milione alla Rai : «In quella fiction sono un mostro - mia figlia non mi parla più» : Lui si chiama Pasquale Di Filippo , faceva parte di Cosa Nostra ma ora è un pentito: è grazie a lui che fu arrestato Leoluca Bagarella , cognato di Totò Riina e uno dei boss più spietati della mafia, ...