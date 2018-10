Made in Italy | via alle riprese della nuova serie Taodue dedicata alla moda degli anni

Margherita Buy e Marco Bocci sul set di Made in Italy : la storia della moda italiana diventa una serie tv per Canale 5 : Le intenzioni di Mediaset sono quelle di mettersi davvero al lavoro sulle fiction ma in modo serio e il primo passo in avanti sembra essere Made in Italy. Questo è il titolo della serie le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Milano per raccontare la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che Mediaset possa liberarsi di Premium ...

Coldiretti : boom per l'export del Made in Italy : Record storico per il made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni dei prodotti tricolore che salgono sopra i 28 miliardi di euro, toccando +3,4% nei primi 8 mesi del 2018. Questo quanto emerge dall'analisi di Coldiretti secondo cui quasi i ...

Tutti i band brand Made in Italy finiti in mani straniere - ultimo - Magneti Marelli - : Dalla Perla, a Versace e Gucci per non parlare di Loro Piana e anche marchi di lusso meno raffinati come Puma, nel settore dell'abbigliamento. Ma il 'Made in Italy' fa gola alle aziende estere su ...

Dalla moda all'alimentare - il Made in Italy in mani straniere - : Le eccellenze italiane fanno gola alle aziende estere in tutti i settori. Magneti Marelli è solo l'ultima ad andare fuori dal nostro paese. Asiatici e francesi sono i più grandi "predatori"

Coldiretti : esportazioni record per il Made in Italy agroalimentare nel 2018 : La qualità indiscussa e varietà della tradizione enogastronomia nel nostro paese è senza dubbio una delle caratteristiche maggiormente apprezzate dell’Italia nel mondo. Non è un caso se l’esportazione di prodotti agroalimentari nel resto del mondo rappresenta una enorme risorsa per l’economia e l’occupazione italiana. A dimostrazione dell’ottimo stato di salute di cui gode l’export agroalimentare italiano, i ...

Il Made in Italy perde un altro pezzo : ceduta la Magneti Marelli : Per la cifra di 6,2 miliardi di euro la Fiat Chrysler Automobiles ha venduto l'azienda fondata a Sesto San Giovanni nel 1919...

Monge bussa al mercato cinese «Il nostro cibo Made in Italy piace di più anche a cani e gatti» : View Larger Image Monge bussa al mercato cinese «Il nostro cibo Made in Italy piace di più anche a cani e gatti» Qual è l'andamento del mercato del pet food? «Continua a crescere, con leggere punte ...

Made in Italy : tradizione e modernità conquistano i mercati esteri : Motivo di orgoglio per le aziende italiane che possono fregiarsi di questa etichetta, l"espressione "Made in Italy" è per moltissime persone un simbolo chiaro e tangibile della creatività e dell"alta qualità italiana. Prodotti realizzati con cura nei minimi dettagli, dallo stile in grado non solo di essere al passo con i tempi ma addirittura di dettare i nuovi trend, sono la massima espressione della maestria artigianale d"Italia nel mondo.Ed è ...

La ricetta coreana per il Made in Italy : Produrre non basta più. Secondo LG, l'innovazione resta l'unica strada per battere la concorrenza. Anche quella cinese

Festa del Cinema di Roma - un party per i 15 anni delle Winx - le fatine 'Made in Italy' che hanno conquistato il Mondo : Un'ondata di colore ed allegria, che ha coinvolto le decine di piccoli in un magico red carpet danzato. Alice nella Città celebra i 15 anni delle Winx, le fate ideate da Iginio Straffi nel 2004, ...

Made in Italy - Coldiretti : la metà degli italiani favorevole ai dazi : Quasi la metà degli italiani (45%) è favorevole all’introduzione dei dazi per difendere il Made in Italy a tavola rispetto ai rischi legati al commercio internazionale. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixe’ su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, che vede prevalere i cittadini tentati dal ricorso a misure ...

Coldiretti : per 2 italiani su 3 le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggiano il Made in Italy : Due italiani su tre (63 per cento) ritengono che le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggino il Made in Italy a tavola, mentre solo il 10% crede che l’agroalimentare tricolore stia beneficiando delle scelte comunitarie. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, dal ...

Addio a Wanda Ferragamo - 97 anni - grande imprenditrice del Made in Italy : Addio a Wanda Miletti Ferragamo, vedova dal 1960 di Salvatore Ferragamo, il calzolaio italiano che conquistò Hollywood e che dal nulla creò un impero del lusso con la maison fiorentina, simbolo dell'...

Addio a Wanda Ferragamo - signora del Made in Italy : fu una delle prime imprenditrici italiane : Lutto nel mondo della moda: Wanda Milletti Ferragamo, vedova di Salvatore Ferragamo, è morta nel pomeriggio a 96 anni. Il presidente onorario della Ferragamo Spa si è spenta a Fiesole, in provincia di Firenze. ...