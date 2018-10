Macron vuole un Inps francese | ma rischia il default previdenziale

Prodi vuole frontiere aperte : 'Persino il Giappone ha detto si' - ma attacca Ue e Macron : Romano Prodi è una delle figure politiche italiane che ha creduto di più nell'Europa unita e nella moneta unica. Difficile immaginare che possa avere un pensiero anti-europeista, ma la sua ultima uscita fa riflettere. La sua lectio magistralis all'Ambrosianeum di Milano su 'L'Europa in un mondo globale è stata l'occasione per esporre il proprio pensiero su un sistema che, probabilmente, non è quello che si sarebbe immaginato una ventina d'anni ...

Prodi vuole frontiere aperte : 'Persino il Giappone ha detto si' - ma attacca Ue e Macron : Romano Prodi è una delle figure politiche italiane che ha creduto di più nell'Europa unita e nella moneta unica. Difficile immaginare che possa avere un pensiero anti-europeista, ma la sua ultima uscita fa riflettere. La sua lectio magistralis all'Ambrosianeum di Milano su 'L'Europa in un mondo globale" è stata l'occasione per esporre il proprio pensiero su un sistema che, probabilmente, non è quello che si sarebbe immaginato una ventina d'anni ...

Carlo Calenda proprio non vuole essere il nuovo Macron : «Macron mi sta antipaticissimo. Ci ho litigato dal primo giorno, da Fincantieri in poi. Non ci voglio diventare il nuovo Macron»

Di Maio vuole imitare Macron sul deficit - ma il debito è diverso : Due considerazioni possono spiegare la diversità: 1, il diverso tasso di crescita dell'economia, +1,7% la Francia nel 2019, l'1,1% per l'Italia, e lo stock del debito, 98,8% per Parigi, 132,5 Roma,. ...

Di Maio : “Chi ha fatto Jobs Act è assassino politico. Macron vuole più deficit? Dimostra che l’austerity è superata” : “Sia dannato il giorno in cui venne fatto il Jobs Act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico“. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro all’Ilva di Cornigliano, a Genova, per la verifica e l’aggiornamento dell’Accordo di programma. Sull’annuncio di Macron, che ha dichiarato che per finanziare la sua manovra economica farà un deficit ...

Manovra - Di Maio vuole il modello Macron : «Anche per noi operazioni in deficit» : «Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno...

Migranti - Macron mette l’Italia all’angolo : “Via da Schengen chi non vuole Frontex” : «Quelli che ci spiegano che l’Europa non è capace di mettersi d’accordo, sono gli stessi che creano le crisi e le tensioni». È finito da poco il summit di Salisburgo dedicato a Brexit e immigrazione ed Emmanuel Macron mette nel suo caricatore un paio cartucce. Quindi aggiusta la mira: prima verso i Paesi di Visegrad, poi punta dritto verso l’Italia...

Emmanuel Macron vuole arabizzare la Francia per sconfiggere l'Isis : un suicidio in salsa islamica : Soltanto due anni fa, quando era ancora iscritto ai Républicains, Bruno Le Maire, attuale ministro dell'Economia francese, non si faceva troppi scrupoli a dire che l'insegnamento della lingua araba fin dalle elementari, proposto dall'allora titolare dell'Istruzione Najat Vallaud-Belkacem, portava dritto ...