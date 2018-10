M5s-Lega | come sarebbe la storia delle manine se fossimo in un film fantasy

Policy Maker : Lega e M5s vogliono cambiare 8 x 1000 per Chiesa : Roma, 23 ott., askanews, - 'Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno presentato una proposta di legge che punta a far cassa con l'8 per mille, incrementando gli introiti che lo Stato ottiene dalla misura ...

SONDAGGI POLITICI/ Tecnè - Lega perde 2% in un mese : M5s al 27% - Pd-FI in leggero rialzo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Dl Urgenze - M5s-Lega : ok fondi ma no nuovi condoni nelle zone sisma : Dare una risposta alle pratiche di condono entro sei mesi ma escludere i contributi della ricostruzione post terremoto a Ischia per gli edifici in cui ci sono stati aumenti di volume, per cui è stato ...

CONSIGLI DALLA CINA/ Lao Xi : Lega-M5s - il voto subito per dividersi : Divisione Nord-Sud su tasse e spesa pubblica, fiducia degli investitori, opposizione politica, ostilità dell'Europa sono contraddizioni che (viste DALLA CINA) chiedono il voto. LAO XI(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Mattarella, Salvini e Di Maio: i calcoli di chi vuole la rottura (e chi no), di A. Del DucaUE vs ITALIA/ Sapelli: spazio a Tria, Savona (e Merkel) per salvare l'Italia

Elezioni in Trentino - vince Fugatti. Lega primo partito - M5s non decolla : Il Trentino e l'Alto Adige consegnano a Matteo Salvini un pacchetto di consensi da spendere in chiave governo, ma anche in Europa. È il risultato delle Elezioni provinciali. «Vuol...

Dl sicurezza - c'è l'intesa nella maggioranza : Lega condividerà 20 emendamenti M5s : La Lega sarebbe pronta a condividere circa 20 degli 81 emendamenti presentati dal M5s al decreto sicurezza. E' quanto si apprende in ambienti parlamentari della maggioranza al Senato. La riunione sul ...

Sondaggi Politici/ Salvini ‘convince’ sulla Quota 100 : solo il 26% ‘contro’ la Manovra Lega-M5s : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Ora sì che la Lega è il primo partito Pd e Fi in dissolvimento. E il M5s... : Le elezioni proviciali in Trentino e in Alto Adige confermano senza alcun dubbio che la Lega di Matteo Salvini è oggi il primo partito italiano. Affaritaliani.it, in collaborazione con il sondaggista e ricercatore Alessandro Amadori, ha estrapolato i risultati del voto locale nelle due province autonome proiettandoli a livello nazionale Segui su affaritaliani.it

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - Reddito Cittadinanza bocciato da 1 elettore su 2 : 43% ‘contro’ Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:27:00 GMT)

Elezioni Trentino - la Lega doppia il Pd (13 - 8%) e trascina il centrodestra : Fugatti nuovo presidente. M5s fermo al 7% : L’onda verde invade anche l’ultimo pezzo di Nord-Est. Dopo il tradizionale dominio del Veneto e il trionfo più recente in Friuli Venezia Giulia, la Lega ora conquista – con grandi numeri – anche il Trentino Alto Adige. A Trento la lista dei salviniani supera il 27% e trascina la coalizione di centrodestra alla conquista del governo della Provincia. Il suo candidato, il sottosegretario alla Sanità Maurizio Fugatti, è il nuovo presidente e non ...

Lega-M5s - tra qualche mese sarete tutti delusi. Vi spiego perché : Faccio una scommessa: tra qualche mese chi ha votato Lega e Cinque Stelle urlerà tutta la propria delusione. Chi oggi applaude a ogni batter di ciglia il governo Salvimaio si schianterà contro il fallimento di chi si è spacciato troppo presto come rivoluzionario. Capisco la speranza. perché davvero della politica italiana c’era poco o niente da difendere. E quindi, alla fin dei conti, la rivolta è cosa buona e giusta. Capisco molto meno ...

La Lega si prende anche il Trentino. Il governo fa bene a Salvini e male al M5s : Ok, siamo al nord, profondo nord. Trentino Alto Adige per la precisione. Normale, quindi, che il M5s stenti ad affermarsi essendo una forza normalmente più radicata nel sud. Altrettanto normale che, da queste parti, la Lega abbia più facilità nell'intercettare elettori. Ma il dato delle elezioni p

Provinciali in Alto Adige - in calo l’Svp : team Köllensperger del fuoriuscito M5s al secondo posto. In Trentino un voto su 4 alla Lega : Si rivelano uno scossone politico le elezioni di Provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. Il calo dei consensi della Suedtiroler Volkspartei, seppur non così marcato come sembrava fino a metà dello scru...

Terremoto politico in Alto Adige : team Köllensperger del fuoriuscito M5s al secondo posto. In Trentino un voto su 4 alla Lega : Si rivelano un vero Terremoto politico le elezioni di provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. Il calo dei consensi della Suedtiroler Volkspartei, seppur non così marcato come sembrava fino a metà dello...