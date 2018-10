M5s | le ‘manine’ sono l’ultima frontiera della propaganda grillina

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) L’Italia sta vivendo sulla propria pelle un pericoloso esperimento socio-politico, ampiamente criticato dagli economisti e politologi italiani e stranieri. Al momento non è dato sapere come andrà a finire – anche se lo spread e la crescita del debito pubblico non promettono nulla di buono-, però il governo gode di un consenso popolare notevole e addirittura in crescita. Il successoLega coincide in gran parte con il crollo dei suoi tradizionali alleati: in larga misura un riequilibrio di voti interno alla destra. La tenuta del M5s è invece più sorprendente visto che le azioni di governo spesso tradiscono promesse precedenti: ad esempio Di Maio aveva garantito non solo coperture accertate per il reddito di cittadinanza ma addirittura uno spettacolare calo del debito pubblico, oltre alla chiusura dell’Ilva e al blocco del Tap. Ma il M5s cresce grazie a una serie di ...