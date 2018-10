Lutto nel mondo del giornalismo | morto Trossero | ex direttore dell' Eco del Chisone

Lutto nel mondo della moda italiana. È morto Gilberto Benetton : Gilberto Benetton è morto all’età di 77 anni, dopo aver lottato a lungo con la malattia. Qualche mese fa dopo aver chiuso con successo l’operazione di Atlantia su Abertis, che lo aveva tenuto impegnato per tutto il 2017, era arrivato un brutto colpo, la morte del fratello minore Carlo, stroncato in pochi mesi da un tumore. Gilberto , che aveva due anni di più, ne era rimasto molto scosso e con lui i fratelli Luciano e Giuliana. Un altro ...

Lutto nella sanità aquilana - è morto l'oncologo Rodolfo Fanini : L'Aquila - E' rimbalzata nella serata di ieri la triste notizia dell'improvvisa scomparsa dell'oncologo Rodolfo Fanini . Fanini è stato stroncato da un malore mentre era solo in casa, ed è stato uno dei suoi figli a trovarlo ormai privo di vita. Fanini , 66anni si specializò in oncologia medica nel 1983, alla Sapienza di Roma, frequentando l’istituto nazionale tumori Regina Elena. Nel 1987 diventò ...

Lutto nel mondo dei butteri - abbiamo perso Mauro Perni - : Come non parlava tanto degli anni che ha passato al Quirinale lavorando con Scalfaro e Ciampi, o di quelli in cui ha seguito Papa Giovani Paolo II nei suoi viaggi per il mondo: una volta si era ...