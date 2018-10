L' ultima novità per le sigarette elettroniche | presentato il nuovo sistema IQOS 3™

Novità importantissime per Spider-Man : Nuova Partita + e difficoltà ultimate disponibili : Finalmente è stata rilasciata la patch 1.08 con la Nuova Partita + di Marvel's Spider-Man, il titolo disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. In un primo momento era attesa per lo scorso 17 ottobre, ma Insomniac Games a pochi minuti dal rilascio aveva reso noto che ci sarebbe stato un ritardo di pochi giorni. In effetti è stato proprio così. Nella tarda serata di venerdì 19 ottobre sono stati rilasciati l’aggiornamento 1.07 e l'1.08 ...

"Voli charter per rispedire i migranti in Italia" : l'ultima novità da Berlino | Il Viminale : "Non ci risulta" : Sarebbero state inviate decine di lettere che avvisano i profughi del loro imminente trasferimento con due date di voli: 9 e 19 ottobre. Ma il Viminale smentisce: "A noi non risulta, ma se così fosse sarebbe un problema politico e diplomatico"

'Voli charter per rispedire i migranti in Italia' : l'ultima novità da Berlino : Voli charter per rimandare i migranti a Roma, in applicazione del "Trattato di Dublino": è l'accelerazione sui rimpatri alla quale la Germania starebbe lavorando per riportare i profughi sbarcati in ...

Grande Fratello Vip 2018/ L'ultimatum di Lisa Fusco al fidanzato e le novità su Lory Del Santo : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Lisa Fusco lancia un ultimatum al suo fidanzato dalla Casa. Lory Del Santo entra nella Casa? Le parole di Malgioglio(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Novità per le notifiche di WhatsApp : l’ultima beta dialoga con Android Pie 9.0 : Nell'ultima beta di WhatsApp per Android è stata introdotta un'importante Novità per quanto riguarda il sistema delle notifiche, a bordo degli smartphone equipaggiati con Android 9.0 Pie. La caratteristica è stata sviluppata proprio nella più recente major-release dell'OS mobile di Google, ed implica una modalità inedita di visualizzazione delle immagini e degli sticker all'interno del menu a tendina del sistema di notifiche. Volendo fare un ...