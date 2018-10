Luigi Di Maio | il retroscena | si sente tranquillo solo quando è con Matteo Salvini e

Matteo Salvini : 'Ero inferocito per la manina ma per Luigi Di Maio è un momento delicato' : Il governo gialloverde durerà. Dopo le tensioni sulla manovra e sulla 'manina' Matteo Salvini, durante la 'cena della fiducia' avrebbe detto: 'Ma che vi devo dire? Ho letto che questa sera ci saremmo ...

Alluvione Sicilia - Luigi Di Maio pronto ad atterrare in Sicilia : Alluvione Sicilia, il Ministro Luigi Di Maio si recherà nel fine settimana in Sicilia Catania – «Oggi ho incontrato i sindaci Siciliani. Abbiamo preso impegni a partire dalle scuole per trasferire le risorse e rendere di nuovo agibili gli edifici pubblici e nel weekend sarò in Sicilia con il capo della Protezione civile per fare stime riguardo ai danni che hanno colpito gli edifici privati». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio fuori ...

M5s - Luigi Di Maio e la confessione clamorosa : 'Voleva farmi entrare in politica' - il candidato vip horror : È stata l'unica volta che l'ho visto a cena e secondo me lui cercò di capire se un giorno sarei potuto entrare in politica , come Paragone . Ma non mi chiese niente'. Dalla padella alla brace, ...

Manovra - la trattativa segreta con Bruxelles : così Lega - Savona e Tria possono fregare Luigi Di Maio : Dietro lo slogan 'la Manovra non si cambia' nel governo si procede con la 'trattativa segreta' con l' Unione europea . Una trattativa che potrebbe vedere in prima fila la Lega e i ministri economici ...

Luigi Di Maio - a chi tocca adesso ridere per la ‘manina’ : Evidentemente la coazione a ripetere non affligge solo i percorsi individuali, ma altrettanto spesso le dinamiche di gruppo di rappresentanti del potere: nella fattispecie italiana quello politico-mediatico, saldato inestricabilmente e concentrato negli ultimi quattro mesi a picconare il governo giallo-verde, con ovvia predilezione per i 5 Stelle e cioè i componenti più ingenui e/o sprovveduti, e soprattutto non compromessi con il passato. Il ...

Luigi Di Maio - l'imbarazzo del grillino quando cita i leghisti e i sovranisti : gli attivisti lo fischiano : Prima che intervenisse Beppe Grillo sul palco di Italia 5 Stelle a Roma, nessuno dei big grillini che è intervenuto ha osato pronunciare la parola 'Lega', né tanto meno citare il nome di Matteo ...

Luigi Di Maio - Bisignani smaschera il disastro del ministro grillino : il peggiore dei disastri : Una mossa descritta dai grillini come un esemplare modello industriale, nonostante in tutto il mondo non esista una roba del genere, tranne in Canada dove è fallito miseramente. Poi ci sarà Bruxelles ...

Luigi Di Maio : “Manina sul condono un errore? Lo chiariremo - con Salvini risolviamo sempre” : Luigi Di Maio da Lucia Annunziata su Rai Tre: "Se c'è stato errore o dolo questo poi lo chiariremo. Ho sempre fatto per anni una battaglia contro Equitalia e l'Agenzia delle Entrate per difendere le persone afflitte dal fisco. Nel decreto non c'è un condono perché già esiste una dichiarazione integrativa".Continua a leggere

"Siamo cresciuti ma la nostra anima resta la stessa" : la lettera di Luigi Di Maio al Movimento Cinque Stelle : Hai tanti sogni e senti di avere il mondo nelle tue mani, anche se non è proprio così. Ma hai così tanta voglia di fare che puoi ottenere qualsiasi risultato. Ogni tanto fai anche qualche cazzata e i ...

Giovanni Tria zittito in CdM da Luigi Di Maio : 'Ridurre il deficit? Non se ne parla proprio' : Già, perché secondo quanto rivela Repubblica in un retroscena, nel Consiglio dei Ministri di sabato, il titolare dell'Economia ha dovuto ancora masticare amaro. Si parlava del deficit, Tria insisteva ...

La lettera di Luigi Di Maio a Italia 5 Stelle : “Dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha chiuso la prima giornata di Italia 5 Stelle, la kermesse del M5s, leggendo una lettera che ha voluto scrivere e dedicare a tutti gli attivisti pentastellati. Una missiva dal titolo "consapevoli e orgogliosi", in cui ha ripercorso la storia del MoVimento.Continua a leggere

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio si comporta come se il governo fosse un monocolore 5 Stelle' : come se il governo fosse 'robba', alla napoletana, sua. Di Di Maio e dei 5 Stelle . 'Un monocolore ', scrive Bruno Vespa nell'editoriale su Il Giorno . 'Denunciando lo scandalo del condono fiscale, l'...

Luigi Di Maio contento per la scelta della LEGA : “Amici ritrovati” : Luigi Di Maio: felice del no LEGA al condono, amicizia ritrovata che spegne le polemiche “In Cdm chiariremo la questione della pace fiscale, daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia”, ha aggiunto il ministro del Lavoro “Ci fa molto piacere e siamo felici del no della LEGA al condono. Sono amici ritrovati”. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio davanti a Palazzo Chigi prima del Consiglio dei ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini. Sfogo con i suoi : 'Non sono un cogl***e - ho firmato io' : ... scrive il giornalista, 'emerge il solito personaggio, una via di mezzo tra Belzebù e la Pantera rosa, cioè Roberto Garofali , il capo di gabinetto di quell'uomo mite che è il ministro dell' Economia'...