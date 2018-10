L' Ue boccia la manovra | Ripresentare Bilancio entro 3 settimane

Manovra bocciata - europarlamentare leghista imbratta con una scarpa le carte di Moscovici : Un'iniziativa di protesta che ha fatto molto discutere sui social network: Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega, si è tolto una scarpa e l'ha usata per imbrattare i fogli del discorso di Pierre Moscovici. "Rispetto per gli italiani, una suola Made in Italy per chi calpesta i nostri sogni, la nostra economia e le nostre idee", ha detto Ciocca.Continua a leggere

La Commissione Ue boccia la “manovra” : chiesta una nuova bozza in 3 settimane : È la prima volta che avviene una bocciatura immediata: l’Italia ora ha tre settimane di tempo per inviare una nuova bozza di bilancio

SCHEDA - Manovra bocciata della Commissione Europea : ecco i perché - : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

bocciatura Manovra - show di un eurodeputato leghista a Bruxelles : Mentre il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, reagisce alla Bocciatura della Manovra da parte dell'Ue "andando avanti con un sorriso", altri esponenti del Carroccio l'hanno presa con meno ...

Manovra - Pd-Leu : dopo bocciatura Ue Tria riferisca in Parlamento : Roma, 23 ott., askanews, - Il Pd e Leu chiedono che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, venga in Parlamento a riferire dopo la bocciatura della Manovra economica del governo Conte da parte dell'...

Manovra economica : arriva la bocciatura da parte dell'Unione Europea : Nonostante la fermezza del Governo M5S - Lega ad andare avanti con l'attuale impostazione della Manovra economica l'Unione Europea ha ufficialmente, e per di più a mercati aperti, bocciato il Documento Programmatico di Bilancio inviatogli dal Governo italiano. Una bocciatura totale comunicata intorno alle ore 15:00 italiane e che, fondamentalmente, sarebbe dovuta alla deviazione dal percorso europeo di riduzione del deficit. Si tratta della ...

Manovra Finanziaria 2019 bocciata dall'Europa - ultime notizie | : Respinto il Documento programmatico di bilancio. L'Italia dovrà inviarne uno nuovo entro tre settimane. Dombrovskis: "Dispiace molto ma non abbiamo alternative". Salvini: "Attaccano il popolo italiano"...

L'Ue boccia la manovra : «Nuova bozza entro 3 settimane». Salvini : Bruxelles attacca un popolo : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a...

Moscovici ha appena bocciato la manovra italiana - a Strasburgo scatta la vendetta dell'eurodeputato leghista : Non prendiamo lezioni da un francese che quando era Ministro dell'economia ha più volte sforato il patto di stabilità e adesso viene a farci la predica. A nome degli italiani ho timbrato con la suola della scarpa il discorso dell'eurocrate sulla bocciatura della ...

Bruxelles boccia la manovra. Cosa succede ora? L'arma (spuntata) della procedura per deficit eccessivo : Cosa accade ora? Tempi lunghi ed esito quanto mai incerto. Come già largamente previsto, il collegio dei commissari dell'Ue ha bocciato il documento programmatico di bilancio presentato dal Governo Conte e inviato il 15 ottobre a Bruxelles. Con una decisione inedita, la Commissione Europea ha rigettato la manovra, chiedendo contestualmente all'Italia di presentare un nuovo documento programmatico entro tre settimane a partire da oggi. La ...

L'Ue boccia la manovra : euro "L'Italia ha tre settimane per scrivere un'altra bozza" : La bocciatura era stata annunciata , e ora è arrivata sul tavolo del premier Giuseppe Conte . Con quella che è una mossa senza precedenti, il collegio dei commissari europei ha, infatti, deciso di ...

Ue boccia la manovra : : 'Il posto dell'Italia è in Europa e nell'area euro ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria il governo italiano continuerà nel dialogo costruttivo e leale così come disciplinato dalle ...

Perché Bruxelles ha bocciato la manovra - Il testo della Commissione : 'Date le notevoli dimensioni dell'economia italiana all'interno della zona euro, la scelta del governo di aumentare il disavanzo di bilancio, nonostante la necessità di affrontare problematiche ...