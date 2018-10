L'Ue boccia la manovra : «Nuova bozza in 3 settimane». Lo spread vola a 315 : La Commissione europea, come previsto, ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a...

La Commissione Ue boccia la manovra e chiede una nuova bozza in tre settimane : È la prima volta che avviene una boccia tura immediata, l’Italia ora ha tre settimane di tempo per inviare una nuova bozza di bilancio

La Ue boccia la manovra : «Non avevamo alternative» : La Commissione respinge il documento: «Nuova bozza entro tre settimane». Dombrovskis: «Da manovra Italia danni per tutti». Salvini: «Bruxelles attacca un popolo». Il premier Conte: «Non esiste alcun piano B». E adesso che cosa succede?

L'Europa boccia la "manovra del popolo" per proteggere i conti del popolo : Tre settimane per cambiare la legge di bilancio. La richiesta della Commissione europea all'Italia è emersa dal collegio dei commissari riuniti a Strasburgo, che hanno bocciato la bozza di manovra e ritenuto insufficienti le spiegazioni inviate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria con la lettera