L' Ue boccia la manovra Mattarella | «Evitare il disordine dei conti»

Ue boccia Manovra; Pd : Manovra fa male al Paese; Migrantes : Con Dl Salvini rischio boom irregolari - : Messo a punto nel confronto con il mondo delle imprese, il progetto si propone tra l'altro di far rientrare in Italia alcuni di quei cervelli all'estero che sono insieme vanto e onta per il sistema ...

Ue boccia manovra ma governo insiste : 'Avanti - 2.4% non si tocca' : Roma, 23 ott., askanews, - Dialogo con la Commissione Ue, ma senza cambiare la manovra. E' la linea, difficile da sostenere, del governo italiano, nel giorno in cui da Bruxelles arriva l'attesa ...

Commissione boccia la manovra. E' la prima volta nella storia Ue. Ora 21 giorni per una nuova bozza : Il vicepresidente Dombrovskis spiega che Roma viola coscientemente gli impegni. Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza sono considerate una retromarcia sulla strada della riduzione del debito. ...

Manovra bocciata Ue : cosa succede adesso - Sky TG24 - : Dal giudizio dell'agenzia di rating Standard&Poor's al parere definitivo della Commissione. A fine 2018 termina il quantitative easing, mentre a gennaio 2019 si potrebbe aprire la procedura per ...

Ue boccia manovra ma governo insiste : "Avanti - 2.4% non si tocca" : Leu, tramite il capogruppo alla Camera Federico Fornaro, chiede che Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria riferiscano in Parlamento e Forza Italia, con il responsabile politica economica ...

Cosa succede adesso che l'Europa ha bocciato la manovra economica italiana? : ...sostenere le proprie posizioni lontane da quelle richieste da Bruxelles e Roma non ne ha per ora visto che la manovra è lontana dalle indicazioni comunitarie e la lettera del ministro dell'economia ...

Cosa succede adesso che l’Europa ha bocciato la manovra economica italiana? : Non un fulmine a ciel sereno, ma come ogni fulmine che si rispetto colpisce duro. La Commissione europea ha bocciato la manovra di bilancio presentata dal governo italiano. Per l’Italia è la prima volta. La motivazione è chiara e ampiamente preannunciata: le misure previste dall’Italia non garantiscono il mantenimento delle regole comuni, concordate tra tutti i Paesi membri dell’Eurozona. Sono quelle misure che per Bruxelles sono necessarie e ...

Manovra bocciata - europarlamentare leghista imbratta con una scarpa le carte di Moscovici : Un'iniziativa di protesta che ha fatto molto discutere sui social network: Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega, si è tolto una scarpa e l'ha usata per imbrattare i fogli del discorso di Pierre Moscovici. "Rispetto per gli italiani, una suola Made in Italy per chi calpesta i nostri sogni, la nostra economia e le nostre idee", ha detto Ciocca.Continua a leggere

L'Ue boccia la manovra : "Ripresentare Bilancio entro 3 settimane" : Bruxelles,, askanews, - La bocciatura della manovra alla fine è arrivata. La Commissione europea ha formalizzatoall'Italia la richiesta di ripresentare il progetto di Bilanciosul 2019. Secondo ...

La Commissione Ue boccia la “manovra” : chiesta una nuova bozza in 3 settimane : È la prima volta che avviene una bocciatura immediata: l’Italia ora ha tre settimane di tempo per inviare una nuova bozza di bilancio

SCHEDA - Manovra bocciata della Commissione Europea : ecco i perché - : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

bocciatura Manovra - show di un eurodeputato leghista a Bruxelles : Mentre il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, reagisce alla Bocciatura della Manovra da parte dell'Ue "andando avanti con un sorriso", altri esponenti del Carroccio l'hanno presa con meno ...

Manovra - Pd-Leu : dopo bocciatura Ue Tria riferisca in Parlamento : Roma, 23 ott., askanews, - Il Pd e Leu chiedono che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, venga in Parlamento a riferire dopo la bocciatura della Manovra economica del governo Conte da parte dell'...

Manovra economica : arriva la bocciatura da parte dell'Unione Europea : Nonostante la fermezza del Governo M5S - Lega ad andare avanti con l'attuale impostazione della Manovra economica l'Unione Europea ha ufficialmente, e per di più a mercati aperti, bocciato il Documento Programmatico di Bilancio inviatogli dal Governo italiano. Una bocciatura totale comunicata intorno alle ore 15:00 italiane e che, fondamentalmente, sarebbe dovuta alla deviazione dal percorso europeo di riduzione del deficit. Si tratta della ...