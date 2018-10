L’Ue boccia la Manovra italiana | 3 settimane per scriverne una nuova

Decreto fiscale - Mattarella ha firmato. Pronta la bocciatura da parte delL’Ue : Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore. Mercati in fibrillazione in attesa del verdetto della Commissione europea

Manovra - Di Maio : “Bocciatura dalL’Ue? Non rivedremo i termini. Pil del 2019 all’1 - 5% è stima di crescita corretta” : “Non rivedremo i termini della Manovra, perché la stima di crescita è esatta. Non ci sono troppe spese, ci sono tanti tagli alle cose inutili”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori dal Mise. “Credo che il giudizio dell’Europa sia stato ampiamente anticipato dai commissari nelle loro dichiarazioni – ha aggiunto – ci siederemo al tavolo con loro e ...

Manovra 2019 - cosa succede se L’Ue boccia l’Italia/ Ultime notizie - debito e spesa : Europa vs Governo Conte : Manovra Economica 2019: cosa succede se l'Ue boccia l'Italia, entro oggi la decisione della Commissione. Ultime notizie, Europa contro Governo Conte: Salvini-Di Maio, "andiamo avanti"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Manovra - nel pomeriggio la bocciatura delL’Ue. Ma il governo non vuole cambiare rotta : Nel primo pomeriggio il collegio dei commissari europei si riunisce per esaminare il Documento programmatico di bilancio e, molto probabilmente, arriverà la sua bocciatura. Il governo italiano però non ha intenzione di cambiare rotta su misure come quota 100 e il reddito di cittadinanza. Salvini: "La bocciatura è pressoché certa, ma andiamo avanti".Continua a leggere

Manovra - Governo non cambia linea. L’Ue : sarà bocciata | : La lettera di Tria: nostre scelte difficili, ma necessarie. A Bruxelles non bastano le promesse sui futuri tagli

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta alL’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto, entro mezzogiorno. Domani, martedì, il collegio dei commissari discuterà come procedere all’interno delle regole del Semestre europeo e determinerà le prossime tappe. Nella lettera – che conferma ...

LO SPREAD CHIUDE A 326 : IL MASSIMO DA 5 ANNI/ La lettera di bocciatura delL’Ue agita i mercati : SPREAD supera 320: nuovo MASSIMO dal 2013. Ultime notizie, mercati agitati dopo il monito dell’Unione Europea, pronta a bocciare ufficialmente la manovra di bilancio(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Manovra - Conte : “Non ci sono margini di cambiamento. Bocciatura dalL’Ue? Confido in dialogo costruttivo” : “Confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni e ci confronteremo con esse”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima del bilaterale con Angela Merkel, rispondendo a chi gli chiedeva se la Manovra non cambierà anche a costo di una Bocciatura. Nel pomeriggio, sulla Manovra italiana si era espresso il commissario Güenther Oettinger secondo il quale l’Ue avrebbe respinto la legge di ...

MANOVRA - JUNCKER BOCCIA L’ITALIA/ Ultime notizie - Salvini : “basta con fantocci manipolati dalL’Ue” : MANOVRA BOCCIAta dall'Europa: JUNCKER, "deviazione inaccettabile" replica Salvini, "pregiudizi politici". Ultime notizie, Conte al Consiglio Ue: pronta lettera Bruxelles contro l'Italia(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:44:00 GMT)

Savona : “L’Ue va contro un iceberg - Se ci boccia la manovra - deciderà il popolo” : Savona: “L’Ue va contro un iceberg, Se ci boccia la manovra, deciderà il popolo” Il ministro agli Affari europei per oltre due ore ha risposto alle domande dei giornalisti alla sede della stampa estera a Roma. E se da una parte ha dato garanzie di stabilità, dall’altra ha lanciato un avvertimento. Dopo “le preoccupazioni” espresse dalla commissione per la nota al Def del governo italiano, ha ribadito che si tratta secondo lui ...

Sale lo Spread - superati i 300 punti base dopo la bocciatura delL’Ue al Def : Venerdì lo Spread si era fermato a 279 punti base, prima però della lettera con cui l'Europa ha bocciato il Documento di Economia e Finanza presentato dal Governo Conte. Stamattina è volato fino a toccare i 310 punti, fermandosi poi a 304. La performance della Borsa di Milano risulta essere la peggiore tra i listini europei.Continua a leggere

L’Ue boccia la manovra. Di Maio : «Niente piano B. Questa Ue è finita»|Le misure : Il vice premier: «Ci aspettavamo che Questa manovra non piacesse alla Ue. Questa non deve essere una manovra che deve sfidare i mercati ma deve ripagare il popolo italiano di tanti torti subiti»

