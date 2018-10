L' UE BOCCIA LA MANOVRA I cinque miracoli che ora servono all' Italia

Manovra - la BOCCIAtura sul tavolo della Ue La lettera di Tria non basta a rassicurare Le telefonate di Conte a Juncker e Merkel : Per la prima volta verrebbe respinta una Manovra, poi 3 settimane per riformularla. A Bruxelles nessuna sorpresa per la lettera del ministro dell’Economia Giovanni Tria

Manovra - il governo : non cambia. Si avvicina la BOCCIAtura dell'Ue : La Manovra non cambia, almeno per ora. Aspetta fino all'ultimo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e cinque minuti prima della scadenza invia la lettera di risposta all'Unione...

BOCCIA : "Manovra è rinuncia a sfida per il Sud" : Roma, 22 ott., AdnKronos, - "La manovra economica e il reddito di cittadinanza pensato dal governo significano rinunciare completamente alla sfida dello sviluppo del Mezzogiorno, significano dire 'non ...

Tria risponde all'Ue; Sindacati BOCCIAno la manovra; Cento artisti per l'accoglienza - : La manovra per ora non cambia e il deficit resta al 2,4%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha risposto alla lettera della commissione Europea confermando il quadro macroeconomico del governo. Tria ha ammesso che la manovra non rispetta le regole del patto, ma questa ...

Manovra - appello dell'Austria all'Europa : 'BOCCIAtela'. Tria a Moscovici : 'Non si cambia' : A difendere il governo ci ha pensato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'L'esecutivo è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme ...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va BOCCIAta” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto, entro mezzogiorno. Domani, martedì, il collegio dei commissari discuterà come procedere all’interno delle regole del Semestre europeo e determinerà le prossime tappe. Nella lettera – che conferma ...

Manovra - Conte : "Se arriva una BOCCIAtura valuteremo insieme all'Ue" : "Il 2,4% per noi è il tetto massimo che ci impegnamo solennemente a rispettare - assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando nella sede della stampa estera di Roma -. Siamo anche disponibili a valutare in corso di Manovra. Se dovessimo accorgerci che il trend della nostra economia non si adegua agli obiettivi programmati - assicura - adotteremo misure di Contenimento della spesa con sacrifici adeguati e corrispondenti perché ...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va BOCCIAta” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto entro mezzogiorno. Nella lettera Tria scrive che il governo italiano, per quanto riguarda il deficit strutturale “è cosciente di aver scelto un’impostazione della politica di bilancio non in linea con le ...

BOCCIA al governo dopo il taglio del rating : "Correggere la manovra - servono più risorse sulla crescita" : Il declassamento del rating operato da Moody's sull'Italia getta ancora benzina sul fuoco sulla questione manovra. E a rovesciare le taniche è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che all'indomani del giudizio dell'agenzia chiede all'esecutivo di tornare sui suoi passi: "È evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose - ha spiegato dal convegno dei Giovani imprenditori a ...