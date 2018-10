Lucca Comics & Games | Hasbro sarà tra i protagonisti con un padiglione monografico

Samsung eSport Palace : gli eSport invadono Lucca Comics & Games : Si chiamerà Samsung eSport Palace, sarà posizionato nella suggestiva cornice di piazza Santa Maria e avrà un obiettivo preciso; quello di consentire a tutti di cimentarsi nella pratica dell'eSport, grazie a moltissimi tornei organizzati sulle centinaia di postazioni di gioco messe a disposizione del pubblico. Gioco ma non solo, visto che anche l'intrattenimento avrà un'importanza fondamentale, con moltissimi appuntamenti, nel corso dei cinque ...

Aspettando Lucca Comics Games 2018 : Per dare un'idea dell'imponenza, la rassegna è considerata seconda al mondo subito dopo il Comiket di Tokyo. Sembra incredibile l'idea di questo salto dall'immensa Tokyo alla piccola Lucca, eppure i ...

Ford Italia al Lucca Comics and Games con Mustang : Ford Italia sarà presente per la prima volta a Lucca Comics and Games, il festival internazionale del fumetto, cinema d’azione, illustrazione e gioco che, dal 31 ottobre al 4 novembre, animerà l’intera città di Lucca, coinvolgendo i visitatori nelle ambientazioni del mondo gaming e fantasy, per una cinque giorni letteralmente fantastica. La manifestazione, giunta alla […] L'articolo Ford Italia al Lucca Comics and Games con Mustang sembra ...

Anteprima di Narcos 4 – Messico al Lucca Comics 2018 a novembre coi protagonisti Michael Peña e Diego Luna : biglietti in prevendita : Michael Peña e Diego Luna saranno in Italia per partecipare al Lucca Comics & Games 2018, che ospita l'Anteprima di Narcos 4 - Messico sabato 3 novembre. Tra eventi, proiezioni, spazi creativi e mostre, l'edizione numero 52 della kermesse in programma dal prossimo 31 ottobre al 4 novembre a Lucca proporrà infatti diverse anteprime, tra cui quelle di Doctor Who 11 (mesi prima della messa in onda su Rai4) e Narcos 4. Quest'anno Netflix ...

Ford show al 'Lucca Comics and Games'" : La manifestazione, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre, animerà l'intera cittadina toscana, coinvolgendo il pubblico nelle spettacolari ambientazioni del mondo gaming e fantasy, per una cinque ...

Ford Italia partecipa al Lucca Comics con Mustang : ... da oltre 50 anni l'auto sportiva più venduta negli Stati Uniti, e, per il terzo anno consecutivo, incoronata come la vettura sportiva più venduta al mondo., ANSA, .

Doctor Who 11 in Italia da gennaio 2019 e in anteprima assoluta al Lucca Comics & Games 2018 a novembre : La prima assoluta di Doctor Who 11 in Italia si terrà al Lucca Comics & Games 2018, il più grande festival Italiano dedicato al fumetto, all'animazione, ai videogame e in generale all'immaginario fantasy, in attesa che parta la programmazione tv su Rai4 a gennaio 2019. L'edizione di quest'anno, in scena a Lucca dal 31 ottobre al 4 novembre, prevede un appuntamento speciale con l'intramontabile classico di fantascienza targato BBC: grazie ...

La magia di Kingdom Hearts III al Lucca Comics & Games 2018 con un panel dedicato e non solo : Tutti i fan italiani della serie Kingdom Hearts sono invitati a partecipare ad una serie di attività speciali dedicate a Kingdom Hearts III, che si terranno a Lucca Comics & Games dal 31 ottobre al 4 novembre 2018. I dettagli nel comunicato ufficiale:Per festeggiare il lancio del gioco, l'Executive Producer della serie Kingdom Hearts, Shinji Hashimoto, parteciperà ad un panel speciale che si terrà presso l'Auditorium San Francesco, sabato 3 ...

Disney Italia celebra i 10 anni di Marvel Studios al Lucca Comics and Games : ... a partire dal 2008 con l'uscita nelle sale del film Iron Man fino al più recente Ant-Man and The Wasp , hanno reso i supereroi Marvel celebri per il pubblico di tutto il mondo. In attesa dell'...