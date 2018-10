Lotta femminile | Mondiali Budapest 2018 | nei 68 kg Dalma Caneva viene eliminata nei

Lotta femminile - Mondiali Budapest 2018 : nei 68 kg Dalma Caneva supera Meerim Zhumanazarova e passa ai quarti! : Continuano ad arrivare buone notizie nella quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha superato negli ottavi di finale l’atleta del Kirghizistan Meerim Zhumanazarova per 6-5 e nei quarti attende la cinese Feng Zhou. Dopo aver comandato ampiamente nella prima metà dell’incontro, l’azzurra ha gestito nella seconda parte, forte del 6-2. ...

Lotta femminile - Mondiali Budapest 2018 : nei 68 kg Dalma Caneva supera Elis Manolova e va agli ottavi. Sfiderà Meerim Zhumanazarova : Inizia bene la quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha superato nel turno di qualificazione l’azera Elis Manolova ed ora affronterà agli ottavi di finale l’atleta del Kirghizistan Meerim Zhumanazarova. Dopo aver conquistato un punto di vantaggio nella prima metà dell’incontro, l’azzurra ha ribaltato a proprio favore una ...

Lotta femminile - Mondiali 2018 : Dalma Caneva supera Elis Manolova e va agli ottavi. Sfiderà Meerim Zhumanazarova : Inizia bene la quarta giornata dei Mondiali di Lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria nella categoria 68 kg femminile Dalma Caneva ha superato nel turno di qualificazione l’azera Elis Manolova ed ora affronterà agli ottavi di finale l’atleta del Kirghizistan Meerim Zhumanazarova. Dopo aver conquistato un punto di vantaggio nella prima metà dell’incontro, l’azzurra ha ribaltato a proprio favore una ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia - Cina - Serbia - Olanda : chi vincerà il titolo? Lotta totale tra quattro colossi : Italia, Cina, Serbia, Olanda. Chi vincerà i Mondiali 2018 di Volley femminile? Sono rimaste quattro squadre in corsa per il titolo iridato, le formazioni che si sono messe maggiormente in luce nell’arco di queste due abbondanti settimane di gara sono riuscite ad arrivare alla Final Four che si disputerà a Yokohama (Giappone) il 19-20 ottobre. Rispetto ai pronostici della vigilia, sono rimaste escluse gli USA detentori del trofeo, la ...

Karate - Premier League 2018 : altre tre finali azzurre! Silvia Semeraro - Clio Ferracuti e il team kata femminile in Lotta per il podio : Italia brillante anche nella seconda giornata di gare a Tokyo per l’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Oggi sul tatami giapponese gli azzurri sono riusciti a centrare altre tre finali per il terzo posto e domani saranno complessivamente otto le finali in cui troveremo in gara i nostri portacolori. Nel kumite, nei +68 kg Clio Ferracuti lotterà per salire sul podio per la terza volta consecutiva in Premier League. La 22enne ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in testa alla classifica cannonieri! Sylla e Danesi in Lotta per attacco e muro - l’Italia vola : Paola Egonu è in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia si risveglia così dopo la qualificazione alla Final Six e il sorteggio della terza fase che ci ha inserito nel girone con Giappone e Serbia (giocheremo lunedì 15 e martedì 16 ottobre). L’opposto della nostra Nazionale svetta al primo posto con 182 punti e ha ormai iniziato il duello finale con l’olandese Lonneke Sloetjes (174) per ...

Italia-Russia mondiali Volley femminile. CarLotta Cambi : 'E' stata una partita difficile' : ... che hanno saputo conquistare la roccaforte russa, stupendo il mondo della pallavolo. Inarrestabili e ormai consolidate Chirichella e compagne fanno cadere anche le formidabili russe che cedono per 3 ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in Lotta per la classifica cannonieri! Miriam Sylla miglior attaccante - Anna Danesi prima nei muri : l’Italia vola : Paola Egonu è in piena lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto dell’Italia ha infatti messo a segno 120 punti e occupa la quarta posizione nella classifica provvisoria ma ha ampie chance di scalare le posizioni: la tedesca Louisa Lippmann (140) e l’azera Polina Rahimova (132) dovranno infatti abbandonare la rassegna iridata mentre l’azzurra giocherà le Final Six (salvo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : statistiche e classifiche di rendimento. Danesi miglior muro - Sylla miglior attaccante - Egonu in Lotta per la marcatori! : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone, le Nazionali impegnate hanno giocato le prime cinque partite della loro rassegna iridata ed è dunque arrivato il momento di dare uno sguardo alle statistiche e alle classifiche di rendimento. miglior MARCATRICE – La russa Nataliya Goncharova riesce a prevalere nei confronti dell’azera Polina Rahimova per un solo punto (119 contro ...