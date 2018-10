Lonely Planet celebra il Piemonte | Regione numero 1 tra le mete turistiche 2019

Alpi e Langhe sul tetto del mondo : il Piemonte meta del 2019 per Lonely Planet : Il Piemonte è la prima regione da visitare nel 2019, a livello globale, secondo le classifiche Best In Travel 2019 di Lonely Planet. Leggiamo sul sito: "L'angolo nord-occidentale dell'Italia " ex ...

E' italiana la regione più bella del mondo : la classifica di Lonely Planet : La nuova guida Best in Travel 2019 mette il Piemonte prima in classifica tra le regioni più belle del mondo, prima delle...

Lonely Planet - il Piemonte meta del 2019 - Sky TG24 - : L'Italia trionfa nella classifica dei "Best in travel" dedicata alle regioni. Tra i Paesi spicca lo Sri Lanka, mentre la città da visitare è Copenaghen

Lonely Planet 2019 - la classifica annuale premia lo Sri Lanka come miglior paese da visitare : Per i viaggiatori indecisi in cerca di consigli per i loro piani, anche quest'anno la Lonely Planet propone una classifica delle migliori 10 destinazioni da raggiungere nel 2019. Se lo scorso anno a spuntarla tra i paesi era stato il Canada (Siviglia tra le città), questa volta lo scettro spetta allo Sri Lanka, un paese rinato dopo decenni di conflitti. Medaglia d'argento alla Germania, che mescola futuro e tradizione e ti permette di ...

I migliori viaggi del 2019 secondo Lonely Planet : 1. Sri Lanka (Paesi)2. Germania, Paesi3. Zimbabwe, Paesi4. Panama, Paesi5. Kirghizistan, Paesi6. Giordania, Paesi7. Indonesia, Paesi8. Bielorussia, Paesi9. São Tomé e Principe, Paesi10. Belize, Paesi1. Copenaghen, Danimarca, Città 2. She¯nzhe`n, Cina, Città3. Novi Sad, Serbia, Città4. Miami, Stati Uniti, Città5. Kathmandu, Nepal, Città6. Città del Messico, Città7. Dakar, Senegal8. Seattle, Stati Uniti, Città9. Zara, Croazia, Città10. Mèknes, ...

Best in Travel - per Lonely Planet il Piemonte è la meta da visitare nel 2019 con Copenaghen e lo Sri Lanka : C’è una regione del mondo che va visitata al più presto. Perché è vero che è timida ma è anche bellissima, e quindi «potrebbe non restare ancora a lungo un segreto noto solo ai viaggiatori più informati, amanti dell’arte e della buona tavola». Viaggiatori che la frequentano per i suoi vivaci festival di musica elettronica o per le fiere di arte ...

Lonely Planet. Ecco i luoghi da scoprire nel 2019. Piemonte prima regione al mondo : ... buon vino e perfino musica elettronica noi italiani non dobbiamo andare neanche tanto lontano: il Piemonte, per gli autori e gli influencer Lonely Travel, è infatti la miglior regione al mondo per ...