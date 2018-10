Londra | ha una rarissima malattia | Alessandro cerca donatore di midollo «Gli restano 5

Londra - quasi 700mila persone in marcia contro la Brexit : “Vogliamo referendum sugli accordi - così sarà una catastrofe” : Una marea di bandiere dell’Unione europea ha riempito le vie del centro di Londra sabato, dove quasi 700mila persone – stando alle cifre degli organizzatori – hanno risposto all’appello del movimento “no Brexit” marciando per chiedere che si tenga un referendum sull’accordo finale per l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, ancora in corso di negoziazione a cinque mesi dal divorzio. I ...

La lavanderia diventa smart : serve solo un’app sul telefono e una macchina automatica. Primo lancio a Londra : Chi vive in una metropoli non ha mai tempo per niente, a volte nemmeno per lavarsi una camicia – soprattutto se la vuole anche stirata. Una situazione che ha spinto VClean Life a fare una nuova scommessa: consegnare e ritirare i capi nei pressi delle stazioni delle metropolitana di Londra. E senza avere “contatti” con i clienti. Sì perché VClean sta per installare circa 200 macchine automatiche capaci di gestire consegna e ritiro dei ...

Londra - esplode una tubatura della rete idrica ad Hackney : quartiere allagato e auto sommerse dall’acqua - residenti tratti in salvo tramite gommoni [FOTO e VIDEO] : 1/14 ...

Stupore nei dintorni di Londra : una balena bianca artica si è persa nel Tamigi : Sembrava una delle tante fake news che troppo spesso circolano sui media, una notizia inventata di sana pianta messa in circolazione ad uso e consumo della suggestione collettiva [VIDEO]. E invece, dopo verifiche di esperti, è stato confermato l'avvistamento di un esemplare di balena bianca artica lungo il Tamigi, il fiume dell'Inghilterra meridionale che attraversa Londra per poi sfociare nel Mare del Nord. A migliaia di chilometri dalla sua ...

Londra - una tra le 100 donne più influenti nel mondo degli affari è un uomo : Gli organizzatori gestiscono e compilano una graduatoria parallela di dirigenti di sesso maschile che sostengono il "gentil sesso" nel mondo degli affari, ma Bunce ha scelto di essere nominato nella ...

eppur si muove! - ritrovata a Londra una lettera di galileo galilei - datata 1613 - in cui... - Cronache : Dovettero passare 359 anni prima che nel 1992 Papa Giovanni Paolo II riabilitasse il grande scienziato che aveva detto la verità sui moti celesti e fondato la scienza.

Justin Bieber ha fatto una serenata ad Hailey Baldwin di fronte a Buckingham Palace a Londra : Adoriamo <3 The post Justin Bieber ha fatto una serenata ad Hailey Baldwin di fronte a Buckingham Palace a Londra appeared first on News Mtv Italia.

Jaguar I-PACE : da Londra a Bruxelles con una sola ricarica : Il primo SUV elettrico premium ad alte prestazioni al mondo ha percorso i 369 km del Tunnel della Manica fino ad arrivare...

Brexit - Lagarde : Londra viaggia su una strada piena di insidie : Confrontando i possibili scenari successivi alla Brexit con le performance raggiungibili nel mercato unico, tutti gli esiti avranno costi per l'economia britannica e, in misura minore, anche per l'Ue"...

Si ubriaca e vomita sulla propria auto - Lloris stangato dal tribunale di Londra : patente ritirata e 50.000 sterline di multa : Il portiere francese non potrà guidare per i prossimi venti mesi, questa è la condanna di un giudice inglese per guida in stato di ebrezza Il portiere Hugo Lloris, capitano della nazionale francese che ha vinto la Coppa del mondo a luglio, è stato condannato da un giudice per guida in stato di ebrezza e non potrà guidare per i prossimi 20 mesi. Il tribunale di Londra ha anche imposto al giocatore del Tottenham una multa di 50.000 ...

Londra. Investe volontariamente una bimba all’uscita da scuola e fugge via : è caccia all’uomo : L'incidente ha avuto luogo nei pressi della Claremont High School di Harrow, a nord di Londra. Kiana era uscita da pochi minuti in quello che era il suo primo giorno di scuola. Suo fratello era venuto a prenderla: avrebbe avuto una discussione "sullo stile di guida" con l'uomo che ha poi investito la ragazzina.Continua a leggere

Ariana Grande a Londra canta una canzone scelta dal pubblico ma poi ammette : “Così noiosa che mi fa dormire” : La speciale Sweetener Session di Ariana Grande a Londra, in scena il 4 settembre al KOKO, ha incluso un momento particolarmente esilarante per il pubblico della popstar. In promozione con l'album Sweetener, dopo gli speciali concerti di New York Chicago e Los Angeles riservati ai possessori di American Express, la cantante si è esibita per i vincitori di un apposito contest realizzato per la Sweetener Session di Londra, realizzando una ...

Skripal - Londra accusa due russi per l'avvelenamento dell'ex spia con il gas nervino. Mosca : una provocazione : La polizia britannica ritiene di aver raccolto «sufficienti indizi» per emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti di due presunti cittadini russi per la tentata...