Lombardia | via libera Consiglio Regione a nuovo Comune Borgocarbonara

Fondi Lombardia - sentenza rinviata : ANSA, - MILANO, 19 OTT - I giudici della decima sezione penale di Milano hanno scelto di rinviare al prossimo 18 gennaio la sentenza, prevista per oggi, per attendere le motivazioni della Cassazione ...

Lombardia : Foroni - 1 - 5 mln per sistemazione argini - sponde e alvei fluviali (3) : (AdnKronos) - Il resto dei finanziamenti saranno ripartiti tra le province di Mantova, Milano, Como, Pavia, Monza e Brescia. A Mantova 100mila euro per la manutenzione dell'argine maestro di Po nel tratto mantovano. A Milano 150mila euro per lavori urgenti di difesa spondale sul fiume Ticino, alla c

Lombardia : Foroni - 1 - 5 mln per sistemazione argini - sponde e alvei fluviali (2) : (AdnKronos) - "Abbiamo voluto mettere in campo un programma di interventi finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico per situazioni di valenza locale -spiega Foroni-. Grazie a un ottimo lavoro preparatorio e ai fondi che siamo riusciti a reperire, riusciremo a risolvere tutta una serie d

Lombardia : Foroni - 1 - 5 mln per sistemazione argini - sponde e alvei fluviali : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Sette province lombarde interessate per un totale di 11 interventi su fiumi e torrenti a rischio di esondazione e oltre 1,5 milioni di euro stanziati: sono i numeri della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dall'assessore al Territ

Il referendum di Verbano-Cusio-Ossola : via dal Piemonte per la Lombardia? : C'è chi si ricorda di due signori che una quarantina d'anni fa partivano da Varese per andare alle riunioni di un movimento politico appena nato dall'altra parte del Lago Maggiore, in Piemonte. Il ...

Lombardia : al via escursioni e arrampicate gratuite con guide alpine : Milano, 12 ott. (AdnKronos) - Si apriranno domani, venerdì 13 ottobre, le giornate dedicate alla scoperta della montagna lombarda. Sono previste escursioni e arrampicate gratuite con le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna della Lombardia. Lo scopo dell'iniziativa è approfondire la co

Giro di Lombardia 2018 : tutti gli italiani al via. Gianni Moscon e Vincenzo Nibali le punte da vittoria : Saranno 43 gli italiani attesi alla partenza di Bergamo per la 112ma edizione del Giro di Lombardia. La Classica delle Foglie Morte è storicamente terreno di conquista per il Bel Paese che vanta ben 69 successi e quest’anno ci sarà la concreta possibilità di raggiungere quota 70. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e loro ambizioni per questa corsa. Saranno due le punte per la vittoria: Vincenzo Nibali e Gianni Moscon. Lo Squalo ...

Lombardia : sportello garante apre anche in carceri provincia di Pavia (2) : (AdnKronos) - "Il mio intento -prosegue Lio- è portare il servizio in tutte le carceri della Lombardia, avviando collaborazioni con gli uffici dei garanti dei cittadini nei Comuni sedi di case di reclusione. Il mondo carcerario necessita di più attenzione e di una sinergia più forte tra tutti gli en

Lombardia : sportello garante apre anche in carceri provincia di Pavia (3) : (AdnKronos) - Quella avviata dal difensore regionale della Lombardia è una delle prime esperienze di sportello aperto da un’istituzione direttamente nel carcere. Molti Paesi europei prevedono una figura di garanzia dei diritti delle persone private della libertà. Scopo dell’ombudsman è individuare e

Lombardia : sportello garante apre anche in carceri provincia di Pavia : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Raccogliere le richieste e le segnalazioni di disagi da parte dei detenuti; facilitare il loro rapporto con gli enti della Pa (Inps, Aler, Agenzia delle Entrate) per il disbrigo delle pratiche su pensioni, invalidità, tasse; monitorare l’effettivo accesso ai servizi sani

Lombardia : polizia ferroviaria arresta 7 persone : Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Sette persone sono state arrestate e 37 denunciate dalla polizia ferrovia in Lombardia. Negli ultimi giorni gli agenti della polfer hanno identificato 2.152 persone, di cui 788 gli straniere, delle quali cinque irregolari. Le contravvenzioni elevate sono state 30. Sono t

Lombardia - trovato un giunto rotto tra Carnate e Arcore : macchinista segnala il problema. Rfi avvia inchiesta interna : C’era un altro giunto rotto sui binari della rete ferroviaria lombarda. La scoperta è stata fatta da un macchinista che, a bordo di un convoglio di Trenord, ha notato l’anomalia venerdì sera all’altezza della stazione di Carnate. Il ferroviere ha notato la presenza di un giunto disallineato con l’asse ferroviario, un guasto simile a quello che ha provocato il 25 gennaio la morte di tre persone a Pioltello. Il treno a quel ...

Montagna : Cambiaghi - al via iscrizioni per arrampicate gratis in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Torna un appuntamento molto atteso per la stagione autunnale dedicato a tutti gli appassionati dell'arrampicata -spiega Cambiaghi-. Ringrazio le guide alpine per il loro prezioso lavoro sul territorio, perché con queste iniziative sono gli ambasciatori del territorio Lombardo per il t

Lombardia : Rolfi - al via tavolo ufficiale per settore suinicolo : Milano, 25 set. (AdnKronos) - "Ho deciso di istituire un tavolo ufficiale in Regione Lombardia per il settore suinicolo: il settore ha bisogno di fare sistema". Lo annuncia Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi. La decisione è stata assunta dopo che, la sett