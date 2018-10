calcioweb.eu

: #Livorno, alta tensione: confronto con i tifosi dopo la sconfitta contro il #Benevento - CalcioWeb : #Livorno, alta tensione: confronto con i tifosi dopo la sconfitta contro il #Benevento - quilivorno : #livorno Ottobre, massima a 26 gradi. Mai così alta da quattro anni - cicloturismocom : La Residenza Turistica 'LA FONTE DEGLI ANGELI' di Suvereto nell'Alta Maremma a soli 15 Km dalle famose spiagge dell… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Nella giornata si è conclusa la giornata valida per il campionato di Serie B, un torneo che sta regalando sempre emozioni e colpi di scena, successo da parte deldavanti al pubblico amico grazie ad una rete di Coda, ilin piena lotta per la promozione mentre per ilè crisi sempre più nera ed ultimo posto in classifica. Momento difficilissimo per iled incubo retrocessione, al termina del match la squadra è stata invitata sotto il settore ospite per un, è stato chiesto massimo impegno in vista delle prossime partite, serve l’attaccamento alla maglia per uscire dalla situazione difficile, a partire dal prossimo matchl’Ascoli. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolocon i...