LIVE Roma-Cska Mosca | Champions League in DIRETTA | scontro diretto decisivo per la

oasport

: In diretta da Roma il mio intervento all’assemblea dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili. State con me!… - matteosalvinimi : In diretta da Roma il mio intervento all’assemblea dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili. State con me!… - romatv : In occasione di Roma-Spal, il live pre partita di #RomaTV si trasferisce allo Stadio Olimpico: vicini alla Roma,… - FedericaPaper : Sabato 20 ottobre dalle 16:00 alle 18:00 #topmusic sarà Live! Ci Vediamo a Roma all'Ex Caserma Guido Reni. Ci sarò… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Ladi Eusebio Di Francesco si appresta ad affrontare il terzo match della fase a gironi diall’Olimpico contro i russi del. I capitolini, dopo aver perso 3-0 al Bernabeu, si sono parzialmente riscattati, rifilando un sonoro 5-0 al Viktoria Plzen, mentre gli avversari di stasera sono reduci dal clamoroso successo interno ai danni dei campioni d’Europa del Real Madrid, grazie al quale hanno conquistato la vetta della classifica con un punto di vantaggio sullae gli stessi spagnoli. Tale situazione rende la partita ancor più decisiva per i giallorossi, obbligati a vincere tra le mura amiche, in modo da giungere al ritorno di, tra due settimane, con maggiore tranquillità. In casa, però, Dzeko e compagni faticano a carburare, dimostrando alti e bassi davvero preoccupanti, proprio come nella sconfitta di sabato per 2-0 subita dalla ...