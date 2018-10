L' intera mappa di Red Dead Redemption 2 si mostra in nuove immagini

eurogamer

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Nanochi_Yusuke : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ilovemmorpg : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - LaserZP : Ho giocato un intera mappa con i salti bloccati.. Sto gioco è buggatissimo -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Con il 26 ottobre ormai alle porte, Red2 è il protagonista assoluto di questi ultimi giorni, il titolo più atteso da milioni di fan e l'ennesima grande produzione targata Rockstar Games che cercherà di lasciare il segno in modo indelebile sull'intero settore.Gli sviluppatori continuano a promettere una impressionante mole di attività e un open world per certi versi rivoluzionario ma in attesa di scoprire se sarà effettivamente così possiamo iniziare a dare un'occhiata a quello che sarà in effetti questo open world e in particolare alladi gioco di Red2.Su Reddit sono infatti spuntate un paio di discussioni cheno lacompleta e in dettaglio alcune zone.Read more…